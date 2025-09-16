Copa Libertadores: el gol de Adrián "Maravilla" Martínez para Racing ante Vélez en los cuartos de final

A los 8 minutos del segundo tiempo, Adrián “Maravilla” Martínez aprovechó un rebote dentro del área tras un remate de Facundo Mura y definió para poner el 1-0 en el estadio José Amalfitani. El gol llegó en un contexto favorable para la Academia, que jugaba con ventaja numérica luego de la expulsión de Lisandro Magallán en el cierre de la primera parte. Con ese escenario, el equipo de Avellaneda golpeó primero en la serie y consiguió una ventaja clave de visitante en el inicio de la llave.