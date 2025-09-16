Copa Libertadores: el gol de Adrián "Maravilla" Martínez para Racing ante Vélez en los cuartos de final
Racing pegó primero en la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores con un gol de Adrián “Maravilla” Martínez. El delantero convirtió a los 8 minutos del segundo tiempo tras un disparo de Facundo Mura. La Academia sacó ventaja en el José Amalfitani ante un Vélez que jugaba con uno menos por la expulsión de Lisandro Magallán.
A los 8 minutos del segundo tiempo, Adrián “Maravilla” Martínez aprovechó un rebote dentro del área tras un remate de Facundo Mura y definió para poner el 1-0 en el estadio José Amalfitani. El gol llegó en un contexto favorable para la Academia, que jugaba con ventaja numérica luego de la expulsión de Lisandro Magallán en el cierre de la primera parte. Con ese escenario, el equipo de Avellaneda golpeó primero en la serie y consiguió una ventaja clave de visitante en el inicio de la llave.
Formaciones de Vélez vs. Racing por Copa Libertadores
- Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Lisandro Magallan, Aaron Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Tomás Galván; Maher Carrizo, Michael Santos, Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto.
- Racing: Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Agustín Almendra, Juan Nardoni, Gabriel Rojas; Duván Vergara, Santiago Solari y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.
Datos de Vélez vs. Racing, por la Copa Libertadores
- Hora: 19
- TV: Fox Sports
- Árbitro: Wilton Sampaio (BRA)
- VAR: Rodolpho Toski (BRA)
- Estadio: José Amalfitani
