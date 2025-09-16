Vélez vs. Racing por los cuartos de final de la Copa Libertadores: horario, formaciones y cómo ver en vivo
El "Fortín" y la "Academia" abren este martes el cruce de argentinos en busca de un lugar en las semifinales del certamen continental.
Vélez y Racing protagonizan este martes en Liniers un duelo copero de alto vuelto, en el marco del partido de ida por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.
El encuentro, único duelo entre argentinos de esta instancia, se juega en estadio Jose Amalfitani desde las 19 horas de la Argentina, con arbitraje del brasileño Wilton Sampaio y televisación de Fox Sports y Disney+.
El local, comandado por Guillermo Barros Schelotto llega dulce tras quedarse con la Supercopa Argentina, segundo título de la mano de los "Mellizos". El "Fortín" accedió a esta instancia tras ganar su grupo y eliminar sin demasiados sobresaltos a Fortaleza en octavos de final.
La visita, en tanto, viene de lograr su primera victoria en calidad de local en el Torneo Clausura 2025, donde marcha penúltimo en su grupo. Sin embargo, en el plano internacional, la "Academia" fue uno de los mejores primeros y viene de eliminar de forma agónica a Peñarol.
Si bien ambos fueron primeros en sus respectivos grupos, la serie se definirá en Avellaneda la próxima instancia debido a que la "Academia" terminó con mejor puntaje. El conjunto argentino que se meta en semifinales, se enfrentará con el vencedor de Flamengo y Estudiantes, llave que inicia el jueves en La Plata.
Formaciones de Vélez vs. Racing por Copa Libertadores
Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Lisandro Magallan, Aaron Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Tomás Galván; Maher Carrizo, Michael Santos, Matías Pellegrini o Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Racing: Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Agustín Almendra, Juan Nardoni, Gabriel Rojas; Duván Vergara, Santiago Solari y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.
Datos de Vélez vs. Racing, por la Copa Libertadores
- Hora: 19
- TV: Fox Sports
- Árbitro: Wilton Sampaio (BRA)
- VAR: Rodolpho Toski (BRA)
- Estadio: José Amalfitani
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario