Cuándo es la revancha entre Racing y Vélez por la Copa Libertadores

Tras el 1-0 en Liniers con gol de Maravilla Martínez, la Academia recibirá al Fortín el martes 23 de septiembre en el Cilindro por la vuelta de los cuartos de final.
Racing se llevó un triunfo clave en Liniers al vencer 1-0 a Vélez con un gol de Adrián “Maravilla” Martínez en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. La serie se definirá el martes 23 de septiembre en el Cilindro de Avellaneda, donde la Academia intentará sostener la ventaja frente al Fortín.
La Copa Libertadores entra en su etapa decisiva y la llave entre Racing y Vélez ya tiene fecha confirmada para la revancha. Luego del triunfo por 1-0 de la Academia en Liniers con gol de Adrián “Maravilla” Martínez, la definición se disputará el martes 23 de septiembre en el estadio Presidente Perón, el Cilindro de Avellaneda.
El equipo de Gustavo Costas buscará hacerse fuerte en su cancha y sostener la diferencia mínima obtenida en la ida, mientras que el Fortín, que sufrió la expulsión de Lisandro Magallán en el primer partido, intentará dar el golpe y soñar con las semifinales de la competencia.
El vencedor de esta serie se enfrentará en semifinales al que triunfe en el cruce entre Estudiantes de La Plata y Flamengo, que comenzará este jueves 18 de septiembre en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. Si el Pincha avanza, habrá nuevamente un cruce de equipos argentinos.
Lisandro Magallán: una baja clave para la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores
Con esta expulsión, el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto perderá a Magallán para el partido de vuelta en el Cilindro de Avellaneda, que se disputará la próxima semana. La ausencia del experimentado central representa un golpe importante para Vélez, que deberá rearmar su defensa de cara a la definición de la serie que promete seguir siendo apasionante con, sin lugar a dudas, dos de los mejores equipos del fútbol argentino en el último tiempo.
