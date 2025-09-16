Cuándo es la revancha entre Racing y Vélez por la Copa Libertadores

Lisandro Magallán: una baja clave para la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores

Con esta expulsión, el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto perderá a Magallán para el partido de vuelta en el Cilindro de Avellaneda, que se disputará la próxima semana. La ausencia del experimentado central representa un golpe importante para Vélez, que deberá rearmar su defensa de cara a la definición de la serie que promete seguir siendo apasionante con, sin lugar a dudas, dos de los mejores equipos del fútbol argentino en el último tiempo.