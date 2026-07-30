Santiago Castro fue presentado en la Roma: compartirá plantel con Dybala y Soulé

En la Roma compartirá plantel con Paulo Dybala y Matías Soulé, convirtiéndose en el tercer argentino del equipo dirigido por Gian Piero Gasperini. Además, tendrá la posibilidad de disputar la UEFA Champions League, competencia a la que el conjunto italiano regresará después de siete temporadas.

La llegada de Castro responde a una búsqueda específica de la dirigencia romana: sumar un delantero con movilidad, capacidad para jugar en distintas posiciones del frente de ataque y con un amplio margen de crecimiento. Aunque su posición natural es la de centrodelantero, también puede desempeñarse por las bandas, una versatilidad que sedujo al cuerpo técnico.

Por otra parte, Vélez no conservará un porcentaje de una futura venta, ya que Bologna adquirió el 100% de su ficha cuando ejecutó la cláusula de rescisión en 2024. Sin embargo, el Fortín sí percibirá ingresos correspondientes a los derechos de formación, una compensación habitual en este tipo de transferencias internacionales. Con apenas 21 años, Santiago Castro inicia una nueva etapa en uno de los clubes más importantes de Italia y buscará seguir el camino de otros argentinos que dejaron su huella en la capital italiana.