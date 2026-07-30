Santiago Castro fue presentado en la Roma: compartirá plantel con Dybala y Soulé
El delantero surgido de Vélez fue anunciado oficialmente por la Loba tras una operación que puede alcanzar los 35 millones de euros. Firmó contrato hasta 2031 y será el tercer argentino del plantel.
Santiago Castro ya es oficialmente nuevo jugador de la Roma. El delantero argentino de 21 años fue presentado este jueves por el conjunto italiano, que desembolsó 30 millones de euros fijos más otros cinco millones en variables para quedarse con una de las grandes promesas del fútbol nacional.
"La AS Roma se complace en anunciar la llegada de Santiago Tomás Castro procedente del Bologna FC. La operación concluye con la compra definitiva", informó el club de la capital italiana a través de un comunicado oficial.
El atacante, surgido de las inferiores de Vélez Sarsfield, firmó contrato hasta el 30 de junio de 2031 y utilizará la camiseta número 9, una responsabilidad importante para un futbolista que viene de consolidarse en la Serie A y que ahora afrontará el mayor desafío de su carrera.
Santiago Castro fue presentado en Roma: utilizará la camiseta número 9
El atacante llega tras disputar 105 partidos con Bologna, donde convirtió 22 goles y conquistó la Copa Italia 2024/25. Su rendimiento despertó el interés de varios clubes europeos, aunque finalmente fue la Roma la que aceleró para quedarse con sus servicios.
Su arribo fue recibido con entusiasmo por los hinchas. El pasado lunes, Castro aterrizó en la capital italiana y fue recibido por cientos de fanáticos, muchos de ellos con camisetas que ya llevaban estampado su apellido, en una clara muestra de la expectativa que genera su incorporación.
En la Roma compartirá plantel con Paulo Dybala y Matías Soulé, convirtiéndose en el tercer argentino del equipo dirigido por Gian Piero Gasperini. Además, tendrá la posibilidad de disputar la UEFA Champions League, competencia a la que el conjunto italiano regresará después de siete temporadas.
La llegada de Castro responde a una búsqueda específica de la dirigencia romana: sumar un delantero con movilidad, capacidad para jugar en distintas posiciones del frente de ataque y con un amplio margen de crecimiento. Aunque su posición natural es la de centrodelantero, también puede desempeñarse por las bandas, una versatilidad que sedujo al cuerpo técnico.
Por otra parte, Vélez no conservará un porcentaje de una futura venta, ya que Bologna adquirió el 100% de su ficha cuando ejecutó la cláusula de rescisión en 2024. Sin embargo, el Fortín sí percibirá ingresos correspondientes a los derechos de formación, una compensación habitual en este tipo de transferencias internacionales. Con apenas 21 años, Santiago Castro inicia una nueva etapa en uno de los clubes más importantes de Italia y buscará seguir el camino de otros argentinos que dejaron su huella en la capital italiana.
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