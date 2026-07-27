Santiago Castro está a un paso de ser refuerzo de un grande Italia por una millonada
Tras destacarse con la camiseta del Bologna, el delantero argentino quedó muy cerca de dar un nuevo salto en su carrera.
El mercado de pases europeo sigue teniendo como protagonistas a los futbolistas argentinos y uno de los nombres que más fuerte suena en las últimas horas es el de Santiago Castro. El atacante surgido de Vélez está muy cerca de convertirse en nuevo jugador de la Roma, que decidió apostar fuerte por su incorporación luego del gran rendimiento que mostró durante su etapa en Bologna.
Las negociaciones entre las instituciones avanzaron de manera positiva y la operación se encuentra en su tramo final. Según informó el periodista especializado Fabrizio Romano, el conjunto romano ya alcanzó un acuerdo con el delantero y presentó una propuesta formal valuada en 30 millones de euros fijos, a los que se sumarían otros cinco millones en concepto de objetivos y bonos por rendimiento.
Por su parte, Bologna aceptó discutir la transferencia sobre una cifra cercana a los 35 millones de euros. Actualmente solo quedan por resolver algunos aspectos vinculados a las variables incluidas en el contrato antes de que pueda realizarse el anuncio oficial.
Roma pagará 35 millones de euros al Bologna para quedarse con Santiago Castro
El crecimiento futbolístico de Castro en Italia explica el interés despertado por uno de los clubes más importantes de la Serie A. El delantero arribó a comienzos de 2024 procedente de Vélez y, tras atravesar un período de adaptación al fútbol europeo, logró consolidarse como una pieza clave dentro del equipo. Su capacidad para moverse por todo el frente de ataque, asociarse con sus compañeros y generar situaciones de peligro lo llevaron a convertirse en el centrodelantero titular del conjunto italiano.
Durante su etapa en Bologna acumuló 105 partidos oficiales, en los que convirtió 22 goles y aportó 11 asistencias. Además de sus estadísticas individuales, tuvo un rol importante en la histórica conquista de la Copa Italia 2025, un título que significó el final de una espera de más de cincuenta años para la institución y que marcó uno de los capítulos más importantes de su historia reciente.
Ese rendimiento no solo despertó el interés de clubes de mayor poder económico, sino que también lo acercó a la Selección Argentina. Después de haber integrado distintos combinados juveniles, el atacante comenzó a ser considerado por Lionel Scaloni para la Mayor y aparece como uno de los proyectos con mayor proyección para ocupar el puesto de centrodelantero en el futuro.
En caso de completarse la transferencia, Castro afrontará uno de los desafíos más importantes de su carrera profesional. La Loba disputará la próxima edición de la Champions League y el delantero tendría la posibilidad de competir en el máximo torneo continental de clubes por primera vez. Además, compartiría plantel con Paulo Dybala, uno de los referentes argentinos del equipo, y trabajaría bajo las órdenes de Gian Piero Gasperini.
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