Santiago Castro está a un paso de ser refuerzo de un grande Italia por una millonada

Ese rendimiento no solo despertó el interés de clubes de mayor poder económico, sino que también lo acercó a la Selección Argentina. Después de haber integrado distintos combinados juveniles, el atacante comenzó a ser considerado por Lionel Scaloni para la Mayor y aparece como uno de los proyectos con mayor proyección para ocupar el puesto de centrodelantero en el futuro.

En caso de completarse la transferencia, Castro afrontará uno de los desafíos más importantes de su carrera profesional. La Loba disputará la próxima edición de la Champions League y el delantero tendría la posibilidad de competir en el máximo torneo continental de clubes por primera vez. Además, compartiría plantel con Paulo Dybala, uno de los referentes argentinos del equipo, y trabajaría bajo las órdenes de Gian Piero Gasperini.