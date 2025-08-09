Sarmiento dio el golpe en San Juan y hundió a San Martín en la pelea por la permanencia
Con un gol en el tramo final, el Verde de Junín se llevó tres puntos clave y dejó al conjunto sanjuanino en una situación cada vez más complicada en los promedios y la Tabla Anual.
En un partido que se encaminaba hacia un empate sin emociones, Sarmiento de Junín consiguió un triunfo vital al vencer 1-0 a San Martín de San Juan en el Estadio Hilario Sánchez Rodríguez, por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025. El único gol del encuentro llegó a los 38 minutos del segundo tiempo, cuando Gastón Nicolás González rompió la paridad con una definición certera que silenció a gran parte del público local.
El desarrollo del juego estuvo marcado por la paridad y las interrupciones, con ambos equipos intentando imponer su idea pero sin la claridad necesaria en los últimos metros. San Martín, urgido por sumar para escapar del fondo de las tablas, tuvo sus mejores chances en el primer tiempo, destacándose un potente remate de Maestro Puch que pasó cerca del arco defendido por Lucas Acosta. S
in embargo, el Verde respondió con firmeza, resistiendo los intentos locales y apostando a golpear en el momento oportuno. El complemento mostró a un San Martín más volcado al ataque, pero con poca precisión para resolver. Las modificaciones introducidas por el técnico local buscaron darle frescura al equipo, aunque Sarmiento se mantuvo ordenado y esperó su momento.
La oportunidad llegó a la salida de un córner: tras un balón disputado en el área, González conectó y envió la pelota al fondo de la red, desatando la celebración del conjunto juninense.
En los minutos finales, San Martín fue con todo por el empate. La chance más clara estuvo en la cabeza de un delantero local que, sin marca, remató de forma débil a las manos de Acosta, figura clave para sostener el resultado. La tensión creció con varias amonestaciones y discusiones, pero el marcador no se movió.
Con este triunfo, Sarmiento no solo suma tres puntos importantes en el Clausura, sino que también se aleja de la zona comprometida en los promedios. San Martín, en cambio, sigue hundido en la parte baja y ve cómo cada fecha que pasa la salvación se complica más. La presión sobre el plantel y el cuerpo técnico crece, mientras que el Verde se ilusiona con escalar posiciones en un campeonato que todavía tiene mucho por definir.
El gol de la victoria para Sarmiento ante San Martín (SJ)
San Martín (SJ) vs. Sarmiento: probables formaciones
- San Martín: Marco Borgogno; Santiago Salle, Rodrigo Cáseres, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Ayrton Portillo, Sebastián Jaurena, Nicolás Watson, Tomás Fernández; Horacio Tijanovich, Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.
- Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Facundo Roncaglia, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Julián Contrera, Carlos Villalba, Jonatan Gómez, Gastón González; Santiago Rodríguez, Iván Morales. DT: Facundo Sava.
