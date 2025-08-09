Sarmiento dio el golpe en San Juan y hundió a San Martín en la pelea por la permanencia

Con este triunfo, Sarmiento no solo suma tres puntos importantes en el Clausura, sino que también se aleja de la zona comprometida en los promedios. San Martín, en cambio, sigue hundido en la parte baja y ve cómo cada fecha que pasa la salvación se complica más. La presión sobre el plantel y el cuerpo técnico crece, mientras que el Verde se ilusiona con escalar posiciones en un campeonato que todavía tiene mucho por definir.

El gol de la victoria para Sarmiento ante San Martín (SJ)

Embed SARMIENTO GANA EN SAN JUAN



Gastón González apareció solo en el área y puso el 1-0 ante San Martín



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOrFik pic.twitter.com/DSgLeHjJGc — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 9, 2025

San Martín (SJ) vs. Sarmiento: probables formaciones

San Martín: Marco Borgogno; Santiago Salle, Rodrigo Cáseres, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Ayrton Portillo, Sebastián Jaurena, Nicolás Watson, Tomás Fernández; Horacio Tijanovich, Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.

Marco Borgogno; Santiago Salle, Rodrigo Cáseres, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Ayrton Portillo, Sebastián Jaurena, Nicolás Watson, Tomás Fernández; Horacio Tijanovich, Ignacio Maestro Puch. Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Facundo Roncaglia, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Julián Contrera, Carlos Villalba, Jonatan Gómez, Gastón González; Santiago Rodríguez, Iván Morales. DT: Facundo Sava.