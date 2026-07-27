Se cayó la llegada de Andrea Pirlo a Italia y explicó los motivos: "El amor no depende..."

Pirlo, por su parte, intentó bajar el tono de la discusión y aclaró que su participación estuvo enmarcada dentro de un acuerdo privado: "A lo largo de mi carrera siempre he desempeñado mi actividad respetando plenamente las leyes de los países en los que he trabajado. La colaboración objeto de las polémicas es de carácter exclusivamente comercial y deportivo". Además, aprovechó la ocasión para agradecer el apoyo recibido por parte de quienes impulsaron su candidatura: "Quiero dar las gracias a Maldini y a Leonardo por la estima y la confianza que me han demostrado".

La posibilidad de que se convierta en el nuevo entrenador de Italia tomó fuerza luego de que Pep Guardiola rechazara el ofrecimiento de la Federación. Según trascendió en medios italianos, el contrato del exmediocampista con Fonbet podría rescindirse de manera inmediata y sin penalidades, una situación que podría destrabar su desembarco en la Azzurra.

Por el momento, la decisión permanece en suspenso. Mientras Italia continúa buscando al hombre que encabece su reconstrucción tras una nueva ausencia mundialista, Pirlo espera que la polémica no termine alejándolo del desafío más importante de su carrera como entrenador.