Video: hizo trompos dentro de una estación de servicio y casi atropella a una empleada

Una vez finalizados los trompos, el conductor abandonó rápidamente la estación de servicio junto con el resto de los ocupantes. En el video también se escucha cómo los jóvenes se reían de la situación.

El caso tomó estado público a partir del video difundido por los propios ocupantes del automóvil, quienes registraron y compartieron la temeraria secuencia. Las imágenes comenzaron a viralizarse en las redes sociales y generaron un fuerte repudio entre los usuarios.

Hasta el momento, no trascendió que el conductor haya sido identificado ni que exista una intervención policial relacionada con el hecho.