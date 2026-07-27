Video: hizo trompos dentro de una estación de servicio y casi atropella a una empleada
Ocurrió en Malvinas Argentinas. La peligrosa secuencia fue filmada por uno de los ocupantes del vehículo.
Un grupo de jóvenes llevó a cabo una peligrosa maniobra dentro de una estación de servicio de Pablo Nogués, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas, donde casi atropellan a una empleada. Lo grabaron y difundieron el video en redes sociales.
En las imágenes se observa cómo el conductor del auto realizó trompos a gran velocidad, estuvo a punto de atropellar a una playera y casi impacta contra uno de los surtidores.
El episodio ocurrió en una estación de servicio YPF ubicada en la intersección de la avenida Olivos y Ruta 197. La secuencia fue filmada desde el interior del vehículo por uno de los ocupantes, que registró toda la maniobra mientras el conductor hacía girar el auto de manera descontrolada.
Según se observa en el video, el auto comenzó a dar trompos dentro de la playa de la estación, donde había empleados y clientes. En uno de los momentos de mayor tensión, el vehículo pasó a muy poca distancia de una playera, que no fue atropellada por escasos metros. Instantes después, el auto también quedó muy cerca de uno de los surtidores de combustible.
Mientras el conductor realizaba las maniobras, los ocupantes del vehículo estaban eufóricos y continuaban grabando la escena. Incluso, en la filmación se los escucha cantar "Hoy te vinimos a alentar", una canción popular del fútbol argentino.
Una vez finalizados los trompos, el conductor abandonó rápidamente la estación de servicio junto con el resto de los ocupantes. En el video también se escucha cómo los jóvenes se reían de la situación.
El caso tomó estado público a partir del video difundido por los propios ocupantes del automóvil, quienes registraron y compartieron la temeraria secuencia. Las imágenes comenzaron a viralizarse en las redes sociales y generaron un fuerte repudio entre los usuarios.
Hasta el momento, no trascendió que el conductor haya sido identificado ni que exista una intervención policial relacionada con el hecho.
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