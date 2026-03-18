Se confirmó la cancha en la que se jugará el amistoso de la Selección Argentina con Guatemala: cuál será
La Selección argentina jugará de local ante Guatemala por un amistoso previo al Mundial 2026 tras no poder usar el Monumental.
La Selección Argentina confirmó que jugará en La Bombonera frente a Guatemala en un amistoso previo al Mundial 2026. El cambio de sede se debe a la imposibilidad de usar el Monumental, y marcará la despedida del equipo ante el público local antes de viajar a Norteamérica.
La Albiceleste ya tiene definido dónde disputará su último partido en el país antes de la Copa del Mundo. Será en la cancha de Boca, donde enfrentará a Guatemala el próximo martes 31, en el marco de un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA de marzo. La decisión se tomó luego de la imposibilidad de utilizar el estadio Monumental, habitual casa del seleccionado. El escenario de Núñez estará afectado por una serie de recitales de la banda AC/DC programados para los días 23, 27 y 31 del mes, lo que obligó a la AFA a buscar una alternativa.
La Bombonera, sede confirmada para la despedida de Argentina
Tras realizar gestiones contrarreloj, la AFA avanzó con la opción de trasladar la localía a Brandsen 805. La intención se formalizó durante las últimas horas y finalmente quedó confirmada de manera oficial al día siguiente.
El encuentro ante Guatemala será el único compromiso de la Selección durante este parate internacional. Luego de este partido, el plantel volverá a reunirse recién en la primera semana de junio, cuando disputará dos amistosos en Estados Unidos como preparación final para la Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.
La confirmación también llegó a través de las redes sociales oficiales del seleccionado, que publicaron una imagen de Lionel Messi junto a La Bombonera con el mensaje: “Estadio confirmado“. De esta manera, el equipo tendrá su despedida ante el público argentino en un escenario cargado de historia.
El recuerdo de Qatar y la última vez en La Boca
La elección del estadio de Boca no pasó desapercibida entre los hinchas. En la previa del Mundial de Qatar 2022, la Selección también utilizó La Bombonera como escenario de despedida, cuando goleó 3-0 a Venezuela en Eliminatorias, en una noche marcada por el clima festivo. Sin embargo, el antecedente más reciente en ese estadio no fue positivo. La última presentación allí fue en noviembre de 2023, cuando Argentina cayó 2-0 ante Uruguay por las Eliminatorias.
Ahora, con un contexto completamente distinto y la ilusión renovada, el equipo buscará cambiar esa imagen y despedirse con una alegría antes de emprender el viaje rumbo a Norteamérica para defender el título mundial.
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