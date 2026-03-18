Se confirmó la cancha en la que se jugará el amistoso de la Selección Argentina con Guatemala: cuál será

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El recuerdo de Qatar y la última vez en La Boca

La elección del estadio de Boca no pasó desapercibida entre los hinchas. En la previa del Mundial de Qatar 2022, la Selección también utilizó La Bombonera como escenario de despedida, cuando goleó 3-0 a Venezuela en Eliminatorias, en una noche marcada por el clima festivo. Sin embargo, el antecedente más reciente en ese estadio no fue positivo. La última presentación allí fue en noviembre de 2023, cuando Argentina cayó 2-0 ante Uruguay por las Eliminatorias.

Ahora, con un contexto completamente distinto y la ilusión renovada, el equipo buscará cambiar esa imagen y despedirse con una alegría antes de emprender el viaje rumbo a Norteamérica para defender el título mundial.