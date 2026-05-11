Se quedan sin Mundial 2026: los siete borrados por Scaloni en la lista de la Selección Argentina
El entrenador entregó la nómina de 55 futbolistas reservados para el Mundial 2026 y, pese a la extensión de la lista, sorprendió la ausencia de varios nombres que habían sido parte del proceso.
La expectativa por conocer a los representantes de la Selección Argentina en la próxima Copa del Mundo empezó a despejarse con la entrega de la lista provisional ante la FIFA. Aunque se trata de una preselección amplia, el cuerpo técnico dejó fuera a siete futbolistas que supieron vestir la albiceleste recientemente, marcando el final de su sueño mundialista para este ciclo.
La lista de los "borrados" incluye a jóvenes promesas y jugadores asentados en Europa que no lograron consolidarse en la consideración de Scaloni ante la alta competencia interna:
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Defensores: Tomás Palacios (Estudiantes/Inter), Julio Soler (Bournemouth), Lautaro Rivero (River), Kevin Lomónaco (Independiente) y Mariano Troilo (Parma).
Mediocampistas: Enzo Barrenechea (Benfica).
Delanteros: Valentín "Taty" Castellanos (West Ham).
A estas bajas por decisión técnica se suman las de Joaquín Panichelli y Valentín Carboni, quienes quedaron descartados por graves roturas ligamentarias, a pesar de que ambos eran piezas con grandes chances de integrar la lista definitiva.
Cada caso tiene su particularidad, pero la constante fue la falta de minutos o la pérdida de regularidad frente a referentes con más experiencia:
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Julio Soler: El lateral del Bournemouth no pudo sostener la pulseada contra Tagliafico, Acuña, Facundo Medina y Gabriel Rojas, pese a haber sido alternativa en las Eliminatorias.
Valentín Castellanos: Al atacante del West Ham le costó ganarse un lugar tras sumar apenas puñados de minutos en 2024. La superpoblación de delanteros de élite terminó por marginarlo.
Los centrales locales y europeos: Tanto Rivero como Lomónaco y Troilo (quien emigró al Parma) habían sido citaciones de emergencia o apuestas por momentos de forma específicos que no se mantuvieron en el tiempo.
Enzo Barrenechea: Tras su paso por Valencia y su llegada al Benfica, el volante de 24 años dejó de ser prioridad para el mediocampo nacional, debiendo esperar ahora al ciclo de 2030.
El camino al Mundial 2026
Con esta reserva de 55 nombres, Scaloni empieza a delinear el grupo que buscará defender el título mundial. La ausencia de estos siete futbolistas confirma que el seleccionador ha decidido apostar por la base que le dio resultados en las Eliminatorias y por aquellos juveniles que lograron irrumpir con mayor fuerza en el último tramo de la temporada europea.
La Selección Argentina se prepara para el debut mundialista con la tranquilidad de tener un plantel consolidado, aunque para estos siete nombres, la noticia ha sido un duro golpe en las puertas de la gloria.
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