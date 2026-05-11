Se quedan sin Mundial 2026: los siete borrados por Scaloni en la lista de la Selección Argentina

Julio Soler: El lateral del Bournemouth no pudo sostener la pulseada contra Tagliafico, Acuña, Facundo Medina y Gabriel Rojas, pese a haber sido alternativa en las Eliminatorias.

Valentín Castellanos: Al atacante del West Ham le costó ganarse un lugar tras sumar apenas puñados de minutos en 2024. La superpoblación de delanteros de élite terminó por marginarlo.

Los centrales locales y europeos: Tanto Rivero como Lomónaco y Troilo (quien emigró al Parma) habían sido citaciones de emergencia o apuestas por momentos de forma específicos que no se mantuvieron en el tiempo.

Enzo Barrenechea: Tras su paso por Valencia y su llegada al Benfica, el volante de 24 años dejó de ser prioridad para el mediocampo nacional, debiendo esperar ahora al ciclo de 2030.

Gran alivio para la Selección Argentina: el referente que fue indultado por la FIFA y debutará en el Mundial Gran alivio para la Selección Argentina: el referente que fue indultado por la FIFA y debutará en el Mundial

El camino al Mundial 2026

Con esta reserva de 55 nombres, Scaloni empieza a delinear el grupo que buscará defender el título mundial. La ausencia de estos siete futbolistas confirma que el seleccionador ha decidido apostar por la base que le dio resultados en las Eliminatorias y por aquellos juveniles que lograron irrumpir con mayor fuerza en el último tramo de la temporada europea.

La Selección Argentina se prepara para el debut mundialista con la tranquilidad de tener un plantel consolidado, aunque para estos siete nombres, la noticia ha sido un duro golpe en las puertas de la gloria.