¿Se va de Racing? El representante de Facundo Cambeses puso en duda su continuidad

El nivel de Cambeses no solo lo afianzó en Racing, sino que también le abrió las puertas de la Selección Argentina. Fue citado por Lionel Scaloni y debutó en el amistoso ante Puerto Rico, en el triunfo 6-0 del conjunto nacional, un reconocimiento a su rendimiento sostenido durante la temporada.

Aunque su contrato con Racing se extiende más allá de 2025, las declaraciones de su representante generan incertidumbre sobre su continuidad. Por ahora, en Avellaneda solo piensan en la Libertadores, pero el futuro del arquero promete ser uno de los grandes temas del próximo mercado de pases.