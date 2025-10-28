¿Se va de Racing? El representante de Facundo Cambeses puso en duda su continuidad
Juan Cruz Oller, agente del arquero, adelantó que la Academia recibirá una oferta fuerte a fin de año, en plena lucha por la Copa Libertadores.
Racing atraviesa una semana clave: el miércoles definirá ante Flamengo su pase a la final de la Copa Libertadores, pero la atención también se posó sobre el futuro de su arquero. Juan Cruz Oller, representante de Facundo Cambeses, anticipó que el futbolista podría tener una oferta importante en diciembre, lo que encendió las alarmas en Avellaneda.
“Va a tener una oferta importante en diciembre”, aseguró Oller en declaraciones a AZZ, dejando entrever que el arquero podría evaluar un cambio de rumbo. “A veces las posibilidades hay que aprovecharlas”, agregó el agente, insinuando que el mercado podría ofrecerle una oportunidad difícil de rechazar al ex-Huracán y Banfield.
Las palabras del representante llegan en un momento determinante para Racing, que buscará revertir el 1-0 en contra del Maracaná cuando reciba al conjunto brasileño en el Cilindro de Avellaneda.
El presente de Facundo Cambeses en Racing
Desde su llegada al club, Cambeses, de 27 años, se consolidó como una de las figuras del equipo de Gustavo Costas. Su seguridad bajo los tres palos y su capacidad para responder en momentos clave lo convirtieron en un pilar del actual plantel, al punto de desplazar a un histórico como Gabriel Arias, quien perdió terreno por su bajo rendimiento.
En el partido de ida ante Flamengo, el arquero fue una de las grandes figuras, con intervenciones determinantes que evitaron una diferencia mayor. Su actuación volvió a confirmar el gran momento personal que atraviesa y el motivo por el cual su nombre comienza a sonar en el mercado internacional.
El nivel de Cambeses no solo lo afianzó en Racing, sino que también le abrió las puertas de la Selección Argentina. Fue citado por Lionel Scaloni y debutó en el amistoso ante Puerto Rico, en el triunfo 6-0 del conjunto nacional, un reconocimiento a su rendimiento sostenido durante la temporada.
Aunque su contrato con Racing se extiende más allá de 2025, las declaraciones de su representante generan incertidumbre sobre su continuidad. Por ahora, en Avellaneda solo piensan en la Libertadores, pero el futuro del arquero promete ser uno de los grandes temas del próximo mercado de pases.
