Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Atalanta vs. Milan
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Atalanta vs. Milan por la Serie A de Italia.
Atalanta y Milan se enfrentan este martes a las 16:45 en el Gewiss Stadium de Bérgamo, en un partido correspondiente a la novena fecha de la Serie A 2025-2026. Los dos conjuntos llegan igualados en rendimiento reciente y con la urgencia de sumar tres puntos para no perder terreno frente a Napoli y Roma, que dominan la cima del torneo. El árbitro del partido será Daniele Doveri.
El equipo local viene de empatar 1-1 ante Cremonese y acumula una racha irregular con solo una victoria en las últimas cinco presentaciones. Aunque su ofensiva mantiene una buena producción con seis goles marcados en los últimos cinco juegos, la fragilidad defensiva le ha impedido sostener los resultados. Ocupa el séptimo puesto con 12 puntos, producto de dos triunfos y seis empates, y necesita reencontrarse con la solidez que lo caracterizó en temporadas anteriores.
La visita, en tanto, llega tras igualar 2-2 ante Pisa, en un encuentro donde mostró poder de fuego, pero también ciertas desatenciones en el fondo. Suman 17 unidades y se ubican terceros, con cinco victorias, dos empates y una derrota. El conjunto rossonero ha demostrado un fútbol ofensivo, liderado por Rafael Leão y Olivier Giroud, aunque el técnico busca ajustar la defensa para sostener su candidatura al título.
El historial reciente favorece ligeramente a Atalanta, que ganó tres de los últimos cinco enfrentamientos, mientras que Milan se impuso en uno y el restante terminó en empate. Con ambos equipos buscando reencontrarse con la victoria, se espera un duelo intenso, dinámico y con muchos condimentos tácticos, en el que cada punto puede ser determinante en la pelea por los primeros puestos de la Serie A italiana.
Atalanta vs. Milan: probables formaciones
Cómo ver en vivo Atalanta vs. Milan
La televisación estará a cargo de Disney+ Premium y ESPN 2. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
