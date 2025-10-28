Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Atalanta vs. Milan

Atalanta y Milan se enfrentan este martes a las 16:45 en el Gewiss Stadium de Bérgamo, en un partido correspondiente a la novena fecha de la Serie A 2025-2026. Los dos conjuntos llegan igualados en rendimiento reciente y con la urgencia de sumar tres puntos para no perder terreno frente a Napoli y Roma, que dominan la cima del torneo. El árbitro del partido será Daniele Doveri.