Se vienen los Playoffs del Torneo Clausura: cómo rindió cada uno de local y visitante

Rosario Central y Unión, los que mejor rindieron fuera de su estadio

El mejor visitante del torneo fue Rosario Central, que consiguió 16 puntos lejos de Arroyito, con una campaña de 5 victorias, 1 empate y 1 derrota. Detrás aparece Unión, que sumó 15 unidades con 4 triunfos, 3 empates y 2 caídas. Más atrás se ubicaron Boca, Barracas Central y Racing, los tres con 14 puntos fuera de casa. Entre ellos destacó el Guapo, que terminó el Clausura sin derrotas como visitante y, por su posición en la tabla, volverá a jugar en esa condición en su cruce de octavos.