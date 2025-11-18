Se vienen los Playoffs del Torneo Clausura: cómo rindió cada uno de local y visitante
Deportivo Riestra y Lanús fueron los mejores locales, mientras Rosario Central y Unión se destacaron afuera en la previa de los octavos del Clausura 2025.
La fase regular del Torneo Clausura 2025 llegó a su fin tras 16 fechas y dejó en claro cuáles fueron los equipos que mejor capitalizaron la localía y cuáles rindieron más lejos de casa. Estos números, que suelen pesar en la previa de los playoffs, aparecen como un termómetro clave para los octavos de final, que comenzarán este fin de semana.
El cierre de la etapa confirmó que Boca, líder de la Zona A, y Rosario Central, puntero de la Zona B, tendrán la ventaja de definir como locales en todos sus cruces hasta la semifinal. La final, en cambio, será en sede neutral: el Madre de Ciudades de Santiago del Estero.
El dominio en casa: Deportivo Riestra, Lanús y Argentinos, los más fuertes
Entre los equipos más sólidos de local, Riestra y Lanús encabezaron el listado con 19 puntos, producto de 6 victorias, 1 empate y 1 derrota cada uno. Ambos hicieron de su cancha una fortaleza y llegan a los playoffs con esa credencial. También se destacó Argentinos Juniors, que sumó 17 puntos en La Paternal con 5 triunfos y 2 empates. Sin embargo, su rendimiento como visitante generó un contraste marcado: apenas 5 puntos, por lo que deberá afrontar los octavos en el Amalfitani frente a Vélez.
En tanto, el equipo dirigido por Ariel Holan acumuló 15 puntos en el Gigante de Arroyito y, aunque la cifra es menor que la de otros equipos, nunca perdió como local. Ese invicto cobra aún más valor considerando que Rosario Central definirá siempre en casa durante los playoffs.
Rosario Central y Unión, los que mejor rindieron fuera de su estadio
El mejor visitante del torneo fue Rosario Central, que consiguió 16 puntos lejos de Arroyito, con una campaña de 5 victorias, 1 empate y 1 derrota. Detrás aparece Unión, que sumó 15 unidades con 4 triunfos, 3 empates y 2 caídas. Más atrás se ubicaron Boca, Barracas Central y Racing, los tres con 14 puntos fuera de casa. Entre ellos destacó el Guapo, que terminó el Clausura sin derrotas como visitante y, por su posición en la tabla, volverá a jugar en esa condición en su cruce de octavos.
Así quedaron los cruces de octavos del Clausura 2025
- 1A vs. 8B: Boca vs. Talleres
- 4B vs. 5A: Vélez vs. Argentinos Juniors
- 2B vs. 7A: Lanús vs. Tigre
- 3A vs. 6B: Racing vs. River
- 1B vs. 8A: Rosario Central vs. Estudiantes
- 4A vs. 5B: Central Córdoba vs. San Lorenzo
- 2A vs. 7B: Unión vs. Gimnasia
- 3B vs. 6A: Riestra vs. Barracas Central
