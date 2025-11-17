Aseguran que Racing busca que le levanten la clausura para recibir a River con público
El Torneo Clausura 2025 tendrá una nueva edición del clásico, que por ahora sería a puertas cerradas por la sanción de Apervide a la "Academia".
Se cerró este lunes la fase de grupos del Torneo Clausura 2025, y se conformaron los cruces de los playoffs que tienen un clásico por los octavos de final: Racing finalizó tercero del Grupo A y enfrentará a River, sexto del Grupo B; por ahora, sin público por la sanción de Apervide, situación que podría cambiar en las próximas horas.
El conjunto de Marcelo Gallardo confirmó su posición el domingo con la igualdad ante Vélez por la fecha final, en el marco de una fuerte crisis futbolística que lo tienen con apenas dos victorias en los últimos 12 partidos; mientras que el equipo de Gustavo Costas también abrochó su pasaje a playoffs el fin de semana, pero este lunes qué relegó al tercer lugar.
Los equipos se midieron hace apenas semanas, cuando justo tras la eliminación ante Palmeiras por la Copa Libertadores el "Millonario" se impuso 1-0 con gol de Maxi Salas por los cuartos de final de la Copa Argentina.
A la "Academia" este duelo lo encuentra cumpliendo la sanción de tres partidos a puertas cerradas como castigo de Apervide por el imperial recibimiento en la revancha por las semifinales ante Flamengo.
Sin embargo, tras la confirmación del duelo de octavos de final del torneo, trascendió que Racing trabaja para que Apervide levante la clausura y los hinchas puedan asistir al Cilindro, según adelantó Doble Amarilla.
Se espera que en las próximas horas se confirme este posible camino, tras una serie de reuniones entre los clubes y el organismo. El encuentro podría jugarse el próximo domingo 23 de noviembre.
Cuándo se juegan los octavos de final del fútbol argentino
Todos los partidos de octavos de final se disputarán el fin de semana del domingo 23 de noviembre, y cada uno será en el estadio del mejor clasificado en la tabla general, cruzando a los clubes una zona con la otra.
A su vez, y a diferencia de lo sucedido en el Apertura que ganó Platense, en caso de igualdad al término de los 90 minutos habrá alargue y no irán directo a penales. Si persiste el empate luego de los 30 extra ahí si se definirá al clasificado desde los doce pasos.
Lo único que puede cambiar en la organización es que se disputarán siete de los ocho encuentro ya que Lanús disputará la final de la Copa Sudamericana contra Atlético Mineiro el sábado 22 de noviembre. Con este panorama, el cruce será postergado y se jugará entre semana ya que el fin de semana del 29 se jugarán los cuartos de final del Clausura.
