Aseguran que Racing busca que le levanten la clausura para recibir a River con público

Se espera que en las próximas horas se confirme este posible camino, tras una serie de reuniones entre los clubes y el organismo. El encuentro podría jugarse el próximo domingo 23 de noviembre.

recibimiento

Cuándo se juegan los octavos de final del fútbol argentino

Todos los partidos de octavos de final se disputarán el fin de semana del domingo 23 de noviembre, y cada uno será en el estadio del mejor clasificado en la tabla general, cruzando a los clubes una zona con la otra.

A su vez, y a diferencia de lo sucedido en el Apertura que ganó Platense, en caso de igualdad al término de los 90 minutos habrá alargue y no irán directo a penales. Si persiste el empate luego de los 30 extra ahí si se definirá al clasificado desde los doce pasos.

Lo único que puede cambiar en la organización es que se disputarán siete de los ocho encuentro ya que Lanús disputará la final de la Copa Sudamericana contra Atlético Mineiro el sábado 22 de noviembre. Con este panorama, el cruce será postergado y se jugará entre semana ya que el fin de semana del 29 se jugarán los cuartos de final del Clausura.