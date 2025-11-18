El ídolo vuelve a casa: Carlos Tevez regresa a la Bombonera para jugar ante Boca con Talleres
El sorteo de los octavos de final del Torneo Clausura preparó un electrizante cruce, que tendrá como condimento especial el regreso del "Apache" al estadio xeneize.
La fase regular del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol (LFP) concluyó con una sorpresa en el fixture de la fase final. Tras la victoria de Gimnasia sobre Platense en el cierre, las posiciones se reconfiguraron, determinando que Boca, líder del Grupo A, se enfrentará en el mítico estadio de la Ribera ante Talleres de Córdoba, que clasificó en el octavo lugar del Grupo B.
Este enfrentamiento de eliminación directa tiene un protagonista indiscutible, más allá de los clubes: Carlos Tevez. El "Apache" una de las figuras más queridas y emblemáticas de la historia reciente, volverá a pisar la Bombonera, esta vez en una instancia decisiva y con el buzo de director técnico de la 'T'. Será un reencuentro cargado de emociones, nostalgia y, sobre todo, la tensión propia de un duelo copero.
El último recuerdo de Tevez en el campo de juego xeneize data del 31 de mayo de 2021. Aquella noche, vistiendo la camiseta número 10, jugó su último partido como profesional en la semifinal de la Copa de la Liga ante Racing. Una derrota por penales marcó su despedida, que él mismo confirmó como retiro definitivo un año más tarde. Sin embargo, su vínculo con el fútbol se renovó rápidamente, aunque de forma inesperada, al asumir el rol de entrenador en Rosario Central.
Su primera vez como DT visitante en la Bombonera se produjo el 18 de agosto de 2022, por la fecha 14 de la LPF. Aquella jornada, el resultado (un 0-0 con un penal errado por cada lado) fue completamente secundario. La verdadera protagonista fue la hinchada de Boca, que se rindió a los pies de su ídolo. La ovación que bajó de los cuatro costados fue ensordecedora, con el inolvidable cántico: "Carlitos, Carlitos". En el centro del campo, un emotivo cartel de bienvenida proclamaba: "Bienvenido a tu casa, Carlitos".
El Consejo de Fútbol, representado por Mauricio Serna, le hizo entrega de una plaqueta y una camiseta enmarcada con el número 10, sellando un homenaje digno de su trayectoria.
Un escenario diferente, misma devoción
Ahora, el panorama es significativamente distinto. Si bien la devoción de la gente por Carlitos se mantendrá inalterable, las circunstancias deportivas exigen una concentración total. Tevez llega al frente de un equipo cordobés que, aunque haya mostrado un rendimiento irregular, se encuentra en una instancia donde todo puede pasar. El pitazo inicial marcará el fin de cualquier sentimentalismo.
A diferencia del partido de 2022, este cruce de octavos de final es un mata-mata. No habrá lugar para un empate que pueda dejar satisfechos a ambos, ni tampoco para una alegría a medias para el DT de la 'T'. El objetivo es uno solo: la clasificación.
Para Tevez, enfrentar a Boca siempre será especial, pero dirigir a Talleres en un partido de esta magnitud lo obliga a dejar de lado su corazón xeneize por 90 minutos. La única certeza que rodea este encuentro es el recibimiento: la multitud lo recibirá una vez más como a uno de los suyos, reconociendo el legado de un jugador que encarnó la garra y la pasión que siempre exigió el público de la Bombonera.
