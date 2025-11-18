El ídolo vuelve a casa: Carlos Tevez regresa a la Bombonera para jugar ante Boca con Talleres

tevez (5).jpg

Un escenario diferente, misma devoción

Ahora, el panorama es significativamente distinto. Si bien la devoción de la gente por Carlitos se mantendrá inalterable, las circunstancias deportivas exigen una concentración total. Tevez llega al frente de un equipo cordobés que, aunque haya mostrado un rendimiento irregular, se encuentra en una instancia donde todo puede pasar. El pitazo inicial marcará el fin de cualquier sentimentalismo.

A diferencia del partido de 2022, este cruce de octavos de final es un mata-mata. No habrá lugar para un empate que pueda dejar satisfechos a ambos, ni tampoco para una alegría a medias para el DT de la 'T'. El objetivo es uno solo: la clasificación.

Para Tevez, enfrentar a Boca siempre será especial, pero dirigir a Talleres en un partido de esta magnitud lo obliga a dejar de lado su corazón xeneize por 90 minutos. La única certeza que rodea este encuentro es el recibimiento: la multitud lo recibirá una vez más como a uno de los suyos, reconociendo el legado de un jugador que encarnó la garra y la pasión que siempre exigió el público de la Bombonera.