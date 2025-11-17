MinutoUno

Gimnasia goleó de visitante a Platense y se convirtió en el último clasificado a los playoffs

Deportes

El "Calamar", que piensa en el Trofeo de Campeones, cerró un semestre flojo ante un "Lobo" que aprovechó el impulso para meterse en octavos de final.

Gimnasia goleó de visitante a Platense y se convirtió en el último clasificado a los playoffs

Gimnasia goleó 3-0 a Platense este lunes en el estadio Ciudad de Vicente López en un duelo de realidades opuestas, en la última fecha de la fase de grupos del Torneo Clausura 2025, y con el que quedaron definidos todos los cruces de los octavos de final.

Mientras el local jugaba con la urgencia de un mal presente y con la mente puesta en el Torfeo de Campeones, el local pudo aprovechar el envión para meter un triufazo y clasificar a los playoffs de forma agónica.

Manuel Panaro y el Chelo Torres, en dos ocasiones, marcaron los goles de la victoria "tripera" en Vicente López.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1990559191866495468&partner=&hide_thread=false

Platense afrontaba esta última jornada sin chances de clasificar a los playoffs y con la mirada puesta en el Trofeo de Campeones, donde jugará como campeón del Apertura en diciembre.

Por el otro, el "Lobo" vive un momento de resurgimiento: aseguró su permanencia ante River, hilvanó triunfos claves y llegaba con la ilusión intacta de meterse entre los ocho mejores del Clausura.

Con esta gran victoria, Gimnasia finalizó en el séptimo puesto y enfrentará a Unión de Santa Fe, en una serie que lo encontrará como visitante. En el horizonte, y en caso de avanzar a cuartos de final, Se mediará ante el vencedor de Deportivo Riestra y Barracas Central.

Platense vs. Gimnasia: probables formaciones

  • Platense: Andrés Desábato; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Óscar Salomón, Tomás Silva; Rodrigo Herrera, Leonel Picco, Rodrigo Márquez, Guido Mainero; Ignacio Schor y Maximiliano Rodríguez. DT: Hernan Lamberti.
  • Gimnasia: Nelson Insfran; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Bautista Merlini, Alejandro Piedrahita; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Platense vs. Gimnasia: otros datos

  • Hora: 19:30.
  • Estadio: Ciudad de Vicente López.
  • Árbitro: Fernando Echenique.
  • VAR: Edgardo Zamora.
  • TV: TNT Sports.
Embed

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas