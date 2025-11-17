Gimnasia goleó de visitante a Platense y se convirtió en el último clasificado a los playoffs

Con esta gran victoria, Gimnasia finalizó en el séptimo puesto y enfrentará a Unión de Santa Fe, en una serie que lo encontrará como visitante. En el horizonte, y en caso de avanzar a cuartos de final, Se mediará ante el vencedor de Deportivo Riestra y Barracas Central.

Platense vs. Gimnasia: probables formaciones

Platense: Andrés Desábato; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Óscar Salomón, Tomás Silva; Rodrigo Herrera, Leonel Picco, Rodrigo Márquez, Guido Mainero; Ignacio Schor y Maximiliano Rodríguez. DT: Hernan Lamberti.

Andrés Desábato; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Óscar Salomón, Tomás Silva; Rodrigo Herrera, Leonel Picco, Rodrigo Márquez, Guido Mainero; Ignacio Schor y Maximiliano Rodríguez. Gimnasia: Nelson Insfran; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Bautista Merlini, Alejandro Piedrahita; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Platense vs. Gimnasia: otros datos

Hora: 19:30.

19:30. Estadio: Ciudad de Vicente López.

Ciudad de Vicente López. Árbitro: Fernando Echenique.

Fernando Echenique. VAR: Edgardo Zamora.

Edgardo Zamora. TV: TNT Sports.