Gimnasia goleó de visitante a Platense y se convirtió en el último clasificado a los playoffs
El "Calamar", que piensa en el Trofeo de Campeones, cerró un semestre flojo ante un "Lobo" que aprovechó el impulso para meterse en octavos de final.
Gimnasia goleó 3-0 a Platense este lunes en el estadio Ciudad de Vicente López en un duelo de realidades opuestas, en la última fecha de la fase de grupos del Torneo Clausura 2025, y con el que quedaron definidos todos los cruces de los octavos de final.
Mientras el local jugaba con la urgencia de un mal presente y con la mente puesta en el Torfeo de Campeones, el local pudo aprovechar el envión para meter un triufazo y clasificar a los playoffs de forma agónica.
Manuel Panaro y el Chelo Torres, en dos ocasiones, marcaron los goles de la victoria "tripera" en Vicente López.
Platense afrontaba esta última jornada sin chances de clasificar a los playoffs y con la mirada puesta en el Trofeo de Campeones, donde jugará como campeón del Apertura en diciembre.
Por el otro, el "Lobo" vive un momento de resurgimiento: aseguró su permanencia ante River, hilvanó triunfos claves y llegaba con la ilusión intacta de meterse entre los ocho mejores del Clausura.
Con esta gran victoria, Gimnasia finalizó en el séptimo puesto y enfrentará a Unión de Santa Fe, en una serie que lo encontrará como visitante. En el horizonte, y en caso de avanzar a cuartos de final, Se mediará ante el vencedor de Deportivo Riestra y Barracas Central.
Platense vs. Gimnasia: probables formaciones
- Platense: Andrés Desábato; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Óscar Salomón, Tomás Silva; Rodrigo Herrera, Leonel Picco, Rodrigo Márquez, Guido Mainero; Ignacio Schor y Maximiliano Rodríguez. DT: Hernan Lamberti.
- Gimnasia: Nelson Insfran; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Bautista Merlini, Alejandro Piedrahita; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.
Platense vs. Gimnasia: otros datos
- Hora: 19:30.
- Estadio: Ciudad de Vicente López.
- Árbitro: Fernando Echenique.
- VAR: Edgardo Zamora.
- TV: TNT Sports.
