Mate, lentes y reencuentros: así volvió Mac Allister a Liverpool después del Mundial 2026

Después de los saludos iniciales, Mac Allister se cambió y se dirigió al comedor del club. Allí compartió el desayuno con el arquero brasileño Alisson Becker, en una escena mucho más cotidiana que contrastó con la intensidad que había tenido el calendario del futbolista durante los últimos meses.

El desafío de Mac Allister con el nuevo Liverpool

El regreso de Mac Allister se produce en un Liverpool que atraviesa un cambio importante. Andoni Iraola asumió como nuevo entrenador y ya comenzó a preparar al equipo para una temporada en la que el principal objetivo será recuperar competitividad y comenzar con el pie derecho en la Premier League. El inicio del ciclo del español, sin embargo, tuvo un golpe inesperado. Liverpool perdió ante Mónaco en un amistoso disputado en Anfield después de haber comenzado ganando 2-0.

El conjunto inglés volvió a desperdiciar una ventaja importante. Isak y Florian Wirtz habían marcado para Liverpool, pero Aleksandr Golovin, de penal, y Mika Biereth igualaron el encuentro. Sobre el final, Paris Brunner apareció de cabeza para darle la victoria al conjunto francés.

Iraola introdujo 11 modificaciones durante el segundo tiempo y entre los futbolistas que tuvieron minutos estuvo el español Víctor Muñoz, campeón del mundo. El entrenador reconoció las dificultades que atraviesa su equipo y comparó la derrota con lo ocurrido una semana antes ante Leeds. “Creo que fue bastante similar al partido que jugamos contra el Leeds”, explicó Iraola.

Luego agregó: “Creo que jugamos muy bien en la primera parte, especialmente en los primeros 30 minutos, pero ahora mismo probablemente no tengamos el nivel requerido para jugar más tiempo así”. Y admitió sobre el complemento: “Luego ellos fueron mucho mejores en la segunda parte; del mismo modo que nosotros fuimos mejores en la primera, y se merecieron darle la vuelta al partido, sí”.