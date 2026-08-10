Mate, lentes y reencuentros: así volvió Mac Allister a Liverpool después del Mundial 2026
El mediocampista argentino se reincorporó al equipo inglés tras unas vacaciones familiares en Turcas y Caicos y ya piensa en una nueva temporada.
Alexis Mac Allister volvió este lunes a los entrenamientos del Liverpool después de unas semanas de descanso junto a su familia. El mediocampista argentino, que acaba de atravesar un Mundial 2026 de enorme exigencia, se presentó en el predio del conjunto inglés con mate en mano, anteojos de sol y una particular actitud que reflejó el regreso a la rutina después de las vacaciones.
El futbolista pampeano había regresado a Buenos Aires luego de la final del Mundial frente a España, disputada el 19 de julio, y posteriormente disfrutó de unos días de descanso en familia. Junto a su mujer, Ailén Cova, y su hija Alaia, eligió nuevamente un destino paradisíaco para desconectarse antes de volver a la actividad profesional.
La familia viajó a Turcas y Caicos, un conjunto de islas ubicado cerca de Bahamas, donde aprovecharon el tiempo libre para disfrutar de las playas y descansar después de una temporada particularmente intensa para el jugador argentino. Tanto Mac Allister como Cova compartieron algunas imágenes de esas vacaciones en sus redes sociales. Esta vez, además, el viaje tuvo un significado especial porque fue el primero que realizaron como familia con la pequeña Alaia.
El particular regreso de Alexis Mac Allister al Liverpool
El regreso del mediocampista al complejo del Liverpool quedó registrado en un video publicado por el club. Mac Allister apareció utilizando anteojos de sol y saludó a distintos empleados, integrantes del cuerpo técnico y compañeros. “Good morning”, dijo Macca al ingresar al predio, en una escena que rápidamente llamó la atención por su look relajado.
Uno de los reencuentros más destacados fue con Dominik Szoboszlai. El argentino compartió un abrazo con el mediocampista húngaro, con quien mantiene una relación cercana y además compite por un lugar dentro del mediocampo del equipo. También se reencontró con Alexander Isak, uno de los futbolistas importantes del ataque del conjunto inglés.
Después de los saludos iniciales, Mac Allister se cambió y se dirigió al comedor del club. Allí compartió el desayuno con el arquero brasileño Alisson Becker, en una escena mucho más cotidiana que contrastó con la intensidad que había tenido el calendario del futbolista durante los últimos meses.
El desafío de Mac Allister con el nuevo Liverpool
El regreso de Mac Allister se produce en un Liverpool que atraviesa un cambio importante. Andoni Iraola asumió como nuevo entrenador y ya comenzó a preparar al equipo para una temporada en la que el principal objetivo será recuperar competitividad y comenzar con el pie derecho en la Premier League. El inicio del ciclo del español, sin embargo, tuvo un golpe inesperado. Liverpool perdió ante Mónaco en un amistoso disputado en Anfield después de haber comenzado ganando 2-0.
El conjunto inglés volvió a desperdiciar una ventaja importante. Isak y Florian Wirtz habían marcado para Liverpool, pero Aleksandr Golovin, de penal, y Mika Biereth igualaron el encuentro. Sobre el final, Paris Brunner apareció de cabeza para darle la victoria al conjunto francés.
Iraola introdujo 11 modificaciones durante el segundo tiempo y entre los futbolistas que tuvieron minutos estuvo el español Víctor Muñoz, campeón del mundo. El entrenador reconoció las dificultades que atraviesa su equipo y comparó la derrota con lo ocurrido una semana antes ante Leeds. “Creo que fue bastante similar al partido que jugamos contra el Leeds”, explicó Iraola.
Luego agregó: “Creo que jugamos muy bien en la primera parte, especialmente en los primeros 30 minutos, pero ahora mismo probablemente no tengamos el nivel requerido para jugar más tiempo así”. Y admitió sobre el complemento: “Luego ellos fueron mucho mejores en la segunda parte; del mismo modo que nosotros fuimos mejores en la primera, y se merecieron darle la vuelta al partido, sí”.
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