El emotivo mensaje de Nicolás Otamendi para Lionel Messi tras la muerte de su padre: "Ojalá tenga fuerzas"
Tras alzar la voz contra el arbitraje, el capitán de River se tomó un momento para enviarle un sentido mensaje de apoyo a su compañero de la Selección.
La jornada del sábado en el fútbol argentino quedó atravesada por el profundo dolor que generó la noticia del fallecimiento de Jorge Messi, padre del capitán de la Selección Argentina, a los 68 años. La trágica pérdida sacudió al deporte nacional e internacional, generando muestras de afecto y respeto desde todos los rincones, como fue el caso de Nicolás Otamendi.
En medio de la zona mixta y tras haber analizado con dureza la derrota de River frente a Tigre en Victoria, el defensor y referente del conjunto de Núñez dejó de lado lo estrictamente futbolístico para dedicarle unas palabras de aliento a su histórico compañero de la Scaloneta.
Las condolencias de Nicolás Otamendi a Lionel Messi
Visiblemente afectado por la dura noticia que conmocionó al círculo íntimo de la Albiceleste, el marcador central expresó su solidaridad ante los micrófonos de la prensa presente en el estadio José Dellagiovanna.
"Mis condolencias a toda su familia. Se lo he hecho llegar al Enano. Es un momento duro y ojalá tenga las fuerzas él y toda su familia para esta situación", manifestó Otamendi, reflejando el cariño y la unión que caracteriza al grupo campeón del mundo frente a este momento irreparable.
Nicolás Otamendi explotó por los arbitrajes contra River
Visiblemente molesto por la situación, Otamendi cuestionó tanto la labor del juez principal como la de la cabina tecnológica, dejando en claro que el malestar en el equipo ya venía gestándose desde fechas anteriores. "Los árbitros no quieren que hablen de ellos, pero no nos están cobrando las chiquitas, no nos están cobrando nada", sentenció.
En la misma línea, el defensor central profundizó su crítica sobre el uso de la herramienta de asistencia arbitral, comparando el funcionamiento local con el exigente ritmo de las grandes ligas europeas donde supo brillar: "Ni el árbitro ni el VAR están para estas situaciones".
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