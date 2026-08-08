El emotivo mensaje de Nicolás Otamendi para Lionel Messi tras la muerte de su padre: "Ojalá tenga fuerzas"

Las condolencias de Nicolás Otamendi para Lionel Messi y su familia.pic.twitter.com/HZaVIF7VPo — minutouno (@minutounocom) August 8, 2026

Nicolás Otamendi explotó por los arbitrajes contra River

Visiblemente molesto por la situación, Otamendi cuestionó tanto la labor del juez principal como la de la cabina tecnológica, dejando en claro que el malestar en el equipo ya venía gestándose desde fechas anteriores. "Los árbitros no quieren que hablen de ellos, pero no nos están cobrando las chiquitas, no nos están cobrando nada", sentenció.