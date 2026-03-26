Selección Argentina vs. Mauritania por un amistoso internacional: horario, formaciones y cómo ver en vivo

Respecto al partido, y si bien no lo confirmó, se espera que el entrenador Lionel Scaloni ponga a lo mejor a disposición, mientras que también podría aprovechar para ver a varios de los futbolistas que pujan por un lugar en la lista definitiva. Se entiende que el pujtatense tiene 20 nombres definidos, por lo que varios necesitan sumar minutos para ganarse la consideración final.