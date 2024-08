Facundo Conte se despidió de la Selección de vóley en los Juegos Olímpicos de París 2024

Tras el partido, Facundo Conte, una de las figuras más destacadas del equipo, habló con TyC Sports visiblemente emocionado, insinuando su posible retiro del equipo nacional: "Me voy vacío, estos llantos no son de tristeza, son de orgullo. Me pone muy feliz que mi último partido de vóley, probablemente en la selección, sea con la celeste y blanca. No podría haber soñado mejor un final de carrera", expresó Conte, hijo del legendario Hugo Conte, quien también fue medallista olímpico en Seúl 1988.