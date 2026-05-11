Alerta en la Selección Argentina: Atlético de Madrid confirmó la lesión de Nahuel Molina

La situación de Molina se produjo luego de ingresar en el segundo tiempo ante Celta de Vigo. El defensor disputó poco más de media hora, pero en ese tramo comenzó a sentir una molestia muscular que obligó al cuerpo médico a realizar estudios inmediatamente después del partido.

El parte médico difundido por el club también incluyó al defensor uruguayo José María Giménez, quien sufrió un esguince de alto grado en el tobillo derecho. Sobre ambos futbolistas, la institución española explicó: “El uruguayo y el argentino realizarán tanto sesiones de fisioterapia como trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de sus lesiones determinarán su regreso a la competición”.

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Cuánto tiempo sin jugar está Nahuel Molina previo al Mundial 2026

En el caso puntual de Molina, los tiempos estimados de recuperación rondan las tres semanas. Eso significa que no volverá a jugar en Atlético de Madrid durante el cierre de la Liga española y recién podría sumar minutos nuevamente en los amistosos previos al Mundial con la Selección Argentina.

Desde Ezeiza seguirán de cerca toda la evolución del futbolista. Si bien los médicos creen que llegará en condiciones al debut mundialista, la principal preocupación pasa por el ritmo futbolístico con el que arribará a la competencia.

La agenda del seleccionado argentino ya está definida. Antes de comenzar la defensa del título obtenido en Qatar 2022, el equipo de Scaloni disputará dos amistosos en Estados Unidos. El primero será el 6 de junio frente a Honduras en Texas y el segundo el 9 de junio ante Islandia en Alabama.

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Luego llegará el estreno oficial en el Mundial. Argentina debutará el 16 de junio frente a Argelia en Kansas por el Grupo J. Más adelante se enfrentará a Austria el 22 de junio y cerrará la fase inicial ante Jordania el 27. En ese contexto, la recuperación de Molina será seguida día a día por el cuerpo técnico nacional, especialmente porque el lateral derecho es una posición donde Scaloni encontró estabilidad en los últimos años.

La expectativa ahora pasa por saber si podrá llegar con suficiente rodaje a la Copa del Mundo o si el cuerpo técnico deberá administrar sus minutos durante los primeros partidos del torneo. Lo concreto es que, a semanas del gran objetivo del año, cualquier problema físico se transforma automáticamente en una preocupación para toda la Scaloneta.