Preocupación en la Selección Argentina: Nahuel Molina sufrió un desgarro antes del Mundial 2026

La lista de convocados para el Mundial 2026

En las últimas convocatorias, y ante algunos inconvenientes físicos de Montiel, Scaloni también comenzó a darle rodaje a Agustín Giay, aunque el ex San Lorenzo todavía corre desde atrás en la consideración del entrenador. La lista definitiva de convocados para el Mundial 2026 deberá oficializarse antes del 30 de mayo. Según había adelantado Scaloni en la última fecha FIFA, la nómina la tiene “bastante clara”.

La idea del cuerpo técnico es que el plantel argentino se reúna en Kansas entre el 28 y el 29 de mayo para iniciar la concentración previa a la Copa del Mundo, que comenzará el 11 de junio y finalizará el 19 de julio.