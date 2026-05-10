Preocupación en la Selección Argentina: Nahuel Molina sufrió un desgarro antes del Mundial 2026
El lateral de Atlético Madrid sufrió un desgarro grado 1 en Atlético de Madrid y encendió alarmas en la Selección Argentina rumbo al Mundial 2026.
La Selección Argentina recibió una noticia que encendió las alarmas en plena cuenta regresiva para el Mundial 2026. Nahuel Molina sufrió un desgarro tras la derrota de Atlético de Madrid por 1 a 0 frente a Celta de Vigo y deberá afrontar un período de recuperación de 21 días.
El lateral derecho disputó apenas media hora del encuentro correspondiente a La Liga antes de presentar un problema muscular que lo obligó a salir. Aunque inicialmente no trascendieron detalles oficiales sobre la lesión, TyC Sports confirmó que se trata de un desgarro grado 1.
Nahuel Molina y la preocupación de Lionel Scaloni
La situación genera inquietud en el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, que considera a Molina una pieza clave dentro del equipo titular de la Albiceleste. De todos modos, los tiempos de recuperación permitirían que el defensor llegue en condiciones al debut frente a Argelia, previsto para el 16 de junio por el grupo J. Sin embargo, todavía resta conocer cómo evolucionará físicamente en las próximas semanas y si el entrenador decidirá incluirlo desde el arranque en el estreno mundialista.
Molina, surgido en Boca y con pasos por Defensa y Justicia y Rosario Central, logró consolidarse como titular durante el ciclo de Scaloni, especialmente después del Mundial de Qatar, donde terminó imponiéndose en la disputa del puesto con Gonzalo Montiel.
La lista de convocados para el Mundial 2026
En las últimas convocatorias, y ante algunos inconvenientes físicos de Montiel, Scaloni también comenzó a darle rodaje a Agustín Giay, aunque el ex San Lorenzo todavía corre desde atrás en la consideración del entrenador. La lista definitiva de convocados para el Mundial 2026 deberá oficializarse antes del 30 de mayo. Según había adelantado Scaloni en la última fecha FIFA, la nómina la tiene “bastante clara”.
La idea del cuerpo técnico es que el plantel argentino se reúna en Kansas entre el 28 y el 29 de mayo para iniciar la concentración previa a la Copa del Mundo, que comenzará el 11 de junio y finalizará el 19 de julio.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario