Sigali negó internas en Racing y entendió el enojo del hincha: "Se habló mucho..."

"Agustín (Almendra) no estaba en el vestuario, estaba en el dóping, y cuando volvió se enteró que no teníamos entrenador. Imagino la desesperación de Emiliano (Vecchio) por querer jugar, pero que digan que yo o mis compañeros sacamos a alguien del equipo, realmente no me conocen. Estoy para aportar", apuntó Sigali.

"Son momentos difíciles, pero estamos poniendo el pecho. Se entiende el malestar de la gente. Al hincha lo entiendo. Tengo que mejorar mucho. Pero estamos para eso, para enfocarnos en el trabajo y poner la cara. No salí antes a hablar porque entendía que no era el momento, pero quizás fue un error porque la gente necesitaba que alguien saliera a hablar", apuntó el exLanús.

Sigali admitió que su relación con el hincha no pasa por el mejor momento, tras los silbidos que recibió en la derrota 2-1 ante Platense por la Copa de la Liga en el Presidente Perón de Avellaneda.

"Si me silban, por algo debe ser, he tomado nota, tengo que trabajar el doble si están fastidiados, pero entiende el enojo del hincha, es normal, porque le hemos dado muchas alegrías. Si queremos dar ese paso hacia adelante, tenemos que trabajar todos juntos. Ese paso de calidad, está bien que se hayan sacado la bronca, pero tenemos que ir todos juntos. Que sepan que los necesitamos y mucho", afirmó el capitán de la Academia.

"El hincha está en una situación donde nos exige, y está bien, para eso estamos. Para representar al club de la mejor manera, que es muy grande. Me hago responsable como cabeza del grupo. Ahora hay que tratar de ayudar a la gente nueva, al cuerpo técnico, y los apoyaremos de la mejor manera. Me hago cargo de lo que pase en el terreno y que las críticas sean futbolísticas, pero de ahí a que pasen de eso, no", dijo Sigali.

"Lo que más quiero es ganar y ganar títulos. Es a lo que nos acostumbramos en este club, lo que más deseo y lo que trato de contagiarles a mis compañeros día a día", agregó.

Por último, el marcador central se refirió a la salida de Fernando Gago: "A nadie le gusta que una persona pierda el trabajo, y menos de la manera que se dio. Cuando estuvo, logró el sesenta por ciento de los puntos. Dejó una identidad de juego. Nos dolió cómo se fue. Pero este cuerpo técnico tienen la mismas mismas ganas e ideología de juego".