Compró figuritas del Mundial 2026 por Internet y denuncia que fue víctima de una estafa
La mujer transfirió 135 mil pesos a una supuesta distribuidora de La Plata, pero nunca recibió el pedido y dejaron de responderle los mensajes.
Una mujer denunció haber sido víctima de una estafa virtual luego de intentar comprar una caja de figuritas del Mundial 2026 a través de una presunta distribuidora ubicada en la ciudad de La Plata. La operación fue realizada mediante WhatsApp y terminó con la pérdida de 135 mil pesos.
De acuerdo con la denuncia judicial, todo comenzó el pasado 12 de mayo, cuando el hermano menor de la víctima, de 16 años, le compartió el contacto de un supuesto comercio que promocionaba ofertas de figuritas y productos relacionados con el Mundial 2026. Convencida de que se trataba de un negocio legítimo, la mujer se contactó con los vendedores mediante WhatsApp y acordó la compra de una caja con cien paquetes de figuritas.
Así fue la estafa a la mujer que compró figuritas del Mundial 2026
El pago fue realizado mediante una transferencia desde Mercado Pago a una cuenta registrada a nombre de una mujer identificada por las siglas P. D. L. P. Luego de enviar el dinero, la compradora recibió un correo electrónico en el que le solicitaron el comprobante y el número de orden de compra. La documentación fue enviada por WhatsApp, tal como le habían indicado.
Sin embargo, después de pagar la compra, los supuestos vendedores dejaron de contestar los mensajes y no volvieron a comunicarse con la víctima. Ante la falta de respuestas, la mujer decidió acercarse personalmente a la dirección comercial que figuraba en el perfil del supuesto negocio.
Al llegar al lugar, empleados del establecimiento le dijeron que ahí efectivamente funciona un depósito, pero de otra empresa, y que no tenían ninguna relación con la venta de figuritas del Mundial 2026. Además, según publicó el portal Hechos y Derecho, le revelaron que no era la primera persona que se presentaba reclamando por operaciones similares, por lo que se sospecha que detrás del número denunciado podría existir una maniobra reiterada de estafas a través de internet.
Llevaba figuritas del Mundial 2026, se fugó de un control de Gendarmería y volcó
Un hombre fue detenido en Mendoza luego de intentar ingresar un millonario cargamento de álbumes y figuritas del Mundial 2026 de contrabando desde Chile. El conductor, que manejaba alcoholizado, escapó de un control de Gendarmería Nacional terminó volcado tras una persecución sobre la Ruta 7.
La secuencia ocurrió durante la madrugada del lunes en el puesto de control vial de Punta de Vacas, cuando efectivos del Escuadrón 27 de Gendarmería detectaron la presencia de un Ford Focus que circulaba por la ruta con las luces apagadas.
Según informaron fuentes oficiales, los gendarmes le hicieron señales lumínicas y le ordenaron al conductor que detuviera la marcha sobre la banquina. Lejos de frenar, el hombre aceleró, evadió el control y hasta chocó con el móvil de seguridad antes de emprender su fuga.
La situación desencadenó en una persecución controlada, que incluyó el aviso a otras autoridades de la zona. Todo culminó cuando encontraron el auto volcado al costado de la ruta, con el conductor atrapado en su interior.
Fueron los propios gendarmes quienes procedieron rescatarlo y asistirlo. Fue entonces cuando comprobaron que el hombre, de nacionalidad peruana, se encontraba en estado de ebriedad, con un alto nivel de alcohol en sangre.
Transportaba figuritas del Mundial 2026 por un total de $17 millones
Luego de rescatar al conductor ebrio, los efectivos de Gendarmería procedieron a revisar el vehículo y descubrieron que transportaba varias cajas cargadas con álbumes y figuritas del Mundial 2026. El total se la mercadería fue valuada en 17.666.843 pesos.
La Fiscalía Federal de Mendoza tomó intervención en el caso y emitió una orden migratoria luego de comprobar el domicilio del sospechoso y consultar por sus antecedentes. También se ordenó la incautación del vehículo.
El conductor fue trasladado a la comisaría 23a. de Mendoza, donde quedó a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación sobre el intento de contrabando.
En paralelo, todos los álbumes y paquetes de figuritas del Mundial 2026 quedaron secuestrados y a disposición de la Dirección General de Aduanas (DGA).
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