Compró figuritas del Mundial 2026 por Internet y denuncia que fue víctima de una estafa

Al llegar al lugar, empleados del establecimiento le dijeron que ahí efectivamente funciona un depósito, pero de otra empresa, y que no tenían ninguna relación con la venta de figuritas del Mundial 2026. Además, según publicó el portal Hechos y Derecho, le revelaron que no era la primera persona que se presentaba reclamando por operaciones similares, por lo que se sospecha que detrás del número denunciado podría existir una maniobra reiterada de estafas a través de internet.

Llevaba figuritas del Mundial 2026, se fugó de un control de Gendarmería y volcó

contrabando figuritas del Mundial 2026 Gendarmería La carga fue valuada en poco más de 17 millones de pesos

Un hombre fue detenido en Mendoza luego de intentar ingresar un millonario cargamento de álbumes y figuritas del Mundial 2026 de contrabando desde Chile. El conductor, que manejaba alcoholizado, escapó de un control de Gendarmería Nacional terminó volcado tras una persecución sobre la Ruta 7.

La secuencia ocurrió durante la madrugada del lunes en el puesto de control vial de Punta de Vacas, cuando efectivos del Escuadrón 27 de Gendarmería detectaron la presencia de un Ford Focus que circulaba por la ruta con las luces apagadas.

Según informaron fuentes oficiales, los gendarmes le hicieron señales lumínicas y le ordenaron al conductor que detuviera la marcha sobre la banquina. Lejos de frenar, el hombre aceleró, evadió el control y hasta chocó con el móvil de seguridad antes de emprender su fuga.

contrabando figuritas del Mundial 2026 Gendarmería Ocurrió en la Ruta 7 tras el puesto de control vial de Punta de Vacas

La situación desencadenó en una persecución controlada, que incluyó el aviso a otras autoridades de la zona. Todo culminó cuando encontraron el auto volcado al costado de la ruta, con el conductor atrapado en su interior.

Fueron los propios gendarmes quienes procedieron rescatarlo y asistirlo. Fue entonces cuando comprobaron que el hombre, de nacionalidad peruana, se encontraba en estado de ebriedad, con un alto nivel de alcohol en sangre.

contrabando figuritas del Mundial 2026 Gendarmería Varias cajas con álbumes y figuritas del Mundial 2026 esparcidas en la banquina

Transportaba figuritas del Mundial 2026 por un total de $17 millones

Luego de rescatar al conductor ebrio, los efectivos de Gendarmería procedieron a revisar el vehículo y descubrieron que transportaba varias cajas cargadas con álbumes y figuritas del Mundial 2026. El total se la mercadería fue valuada en 17.666.843 pesos.

contrabando figuritas del Mundial 2026 Gendarmería

La Fiscalía Federal de Mendoza tomó intervención en el caso y emitió una orden migratoria luego de comprobar el domicilio del sospechoso y consultar por sus antecedentes. También se ordenó la incautación del vehículo.

El conductor fue trasladado a la comisaría 23a. de Mendoza, donde quedó a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación sobre el intento de contrabando.

En paralelo, todos los álbumes y paquetes de figuritas del Mundial 2026 quedaron secuestrados y a disposición de la Dirección General de Aduanas (DGA).