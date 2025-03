Sorpresa: la aparición de Colapinto en un video de la Fórmula 1 desató especulaciones

El video, titulado “¡Detrás de cámara de los títulos de apertura de la F1!”, mostró diferentes momentos de la grabación, incluyendo la preparación de los pilotos antes de ponerse frente a las cámaras. El pilarense tuvo varias apariciones, primero mientras lo maquillaban, luego afeitándose y finalmente listo para la filmación con la indumentaria de su equipo.

Un detalle que no pasó desapercibido fue un divertido momento en el que el argentino tuvo dificultades para abrir una puerta, lo que provocó diversas reacciones en redes sociales y aumentó el entusiasmo de sus seguidores.

Además de Colapinto y Bottas, el video incluyó a varios de los pilotos oficiales de la temporada, como Pierre Gasly, Lando Norris, Oscar Piastri, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Max Verstappen, Carlos Sainz Jr. y Fernando Alonso, entre otros.

Este tipo de apariciones no garantizan un ascenso inmediato a la F1, pero sí confirman que Colapinto es considerado por la organización y que su nombre empieza a sonar con más fuerza en la categoría. Con 21 años, sigue esperando su gran oportunidad para demostrar su talento en la máxima competencia del automovilismo mundial.

Su inclusión en este material cobra aún más relevancia después del incidente protagonizado por Jack Doohan en el Gran Premio de Australia, en el que sufrió un accidente que podría abrirle una oportunidad al argentino.

La escudería francesa con sede en Enstone, equipo al que Franco está vinculado como piloto de desarrollo en un contrato plurianual, podría necesitar un reemplazo en caso de que Doohan no esté en condiciones de competir en las próximas carreras.ç

Embed - Behind The Scenes Of The F1 Opening Titles!