La Selección Argentina con Aranda y Subiabre vs. Estados Unidos: cómo ver en vivo y gratis a la Sub 20

El partido de la Selección Argentina y la transmisión en vivo

El encuentro de carácter preparatorio se disputará a partir de las 11:00 horas en las instalaciones del Predio Lionel Andrés Messi, en Ezeiza. La terna arbitral designada para impartir justicia estará encabezada por el juez principal Andrés Gariano, acompañado por las asistentes Carla Lopez y Gisella Boso, mientras que Leandro Fedele actuará como cuarto árbitro.