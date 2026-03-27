La Selección Argentina con Aranda y Subiabre vs. Estados Unidos: cómo ver en vivo y gratis a la Sub 20
El equipo dirigido por Diego Placente, la Selección Argentina juvenil, se mide ante Estados Unidos en el predio de Ezeiza con transmisión gratuita.
Con la presencia estelar de jóvenes promesas como Ian Subiabre y Tomás Aranda, la Selección Argentina Sub 20buscará un nuevo triunfo. El equipo comandado tácticamente por Diego Placente se enfrenta hoy ante Estados Unidos en un atractivo amistoso internacional que podrá seguirse de forma totalmente gratuita por internet.
El partido de la Selección Argentina y la transmisión en vivo
El encuentro de carácter preparatorio se disputará a partir de las 11:00 horas en las instalaciones del Predio Lionel Andrés Messi, en Ezeiza. La terna arbitral designada para impartir justicia estará encabezada por el juez principal Andrés Gariano, acompañado por las asistentes Carla Lopez y Gisella Boso, mientras que Leandro Fedele actuará como cuarto árbitro.
Para aquellos fanáticos que deseen seguir las acciones minuto a minuto sin costo alguno, la transmisión oficial en vivo estará a cargo de la plataforma digital LPF Play.
IMPORTANTE: Lionel Scaloni elogió a Tomás Aranda y destacó su futuro tras convocarlo a la Selección Argentina
Los convocados: Subiabre, Aranda y las joyas de Racing
El entrenador Diego Placente armó una extensa lista con los mejores proyectos del fútbol local. Entre los nombres más resonantes que acaparan la atención figuran el delantero Ian Subiabre, de River Plate, y el talentoso Tomás Aranda, de Boca Juniors.
Además, la Academia aporta su gran cuota de talento a la albiceleste con la convocatoria de los juveniles Mateo Martínez, Benjamín González y Alejandro Tello. Los pibes del Tita buscarán sumar minutos importantes con la camiseta nacional y demostrar toda su jerarquía a nivel internacional.
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