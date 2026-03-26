F1 EN VIVO sin Magis TV: cómo ver a Franco Colapinto en las prácticas del Gran Premio de Japón

El piloto de Pilar llega a esta cita en su mejor momento desde el debut. Tras una actuación consagratoria en el Gran Premio de China, donde cruzó la meta en la 10.ª posición, Colapinto logró quebrar la racha y sumar su primer punto con la escudería Alpine. Este hito no solo significó un desahogo tras semanas de intenso trabajo, sino que confirmó que el argentino tiene el ritmo y la madurez necesarios para dar batalla en la competitiva zona media de la parrilla.