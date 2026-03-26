F1 EN VIVO sin Magis TV: cómo ver a Franco Colapinto en las prácticas del Gran Premio de Japón
Se puede ver en vivo por TV o Internet a Franco Colapinto en el Circuito de Suzuka, por la tercera fecha de la Fórmula 1.
La bandera verde está lista para flamear en uno de los escenarios más icónicos del automovilismo mundial. Franco Colapinto retoma su actividad en la Fórmula 1 este fin de semana en el Gran Premio de Japón, y la espera terminó: la acción oficial en el trazado de Suzuka arranca este jueves por la noche, con las primeras prácticas libres.
En concreto, la acción en Suzuka inicia este jueves desde las 23.30 horas de la Argentina con la primera pasada de prácticas. Desde las 3 de la madrugada será el segundo entrenamiento.
El piloto de Pilar llega a esta cita en su mejor momento desde el debut. Tras una actuación consagratoria en el Gran Premio de China, donde cruzó la meta en la 10.ª posición, Colapinto logró quebrar la racha y sumar su primer punto con la escudería Alpine. Este hito no solo significó un desahogo tras semanas de intenso trabajo, sino que confirmó que el argentino tiene el ritmo y la madurez necesarios para dar batalla en la competitiva zona media de la parrilla.
El desafío en tierras niponas no será menor. Suzuka es un circuito técnico, famoso por sus curvas rápidas y su exigencia física, lo que pondrá a prueba la veloz adaptación que Franco viene demostrando en la máxima categoría. Con el envión anímico del punto obtenido en Asia, el joven talento nacional buscará aprovechar las prácticas de esta noche para hermanarse con el coche y llegar con chances de repetir la hazaña en la zona de puntos.
Cómo ver en vivo a Franco Colapinto en el GP de Japón de la Fórmula 1
La actividad del fin de semana de la Fórmula 1 se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports:
- Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Cablevisión Digital, HD y Flow.
- Canales 105 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV.
- Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro.
Además, se podrá seguir por medios digitales en Telecentro Play, DGO y Flow, y por la plataforma de streaming Disney+ o la app F1TV.
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