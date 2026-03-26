Franco Colapinto desmintió un romance con Maia Reficco: "Estoy solterísimo"
El piloto se rió de los rumores de su supuesto noviazgo con la actriz argentina y dijo que los periodistas “inventan muchas boludeces”.
En medio de versiones que lo vinculaban sentimentalmente con Maia Reficco, Franco Colapinto decidió salir a hablar y desmintió de manera categórica cualquier relación con la actriz. Además, lanzó una crítica con tono irónico hacia quienes difundieron el rumor y aseguró que los periodistas “inventan muchas boludeces”.
El piloto oriundo de Pilar conversó con Juan Fossaroli, de ESPN, en la previa del Gran Premio de Japón, donde contó que atravesó un fin de semana “tranquilo”.
Las especulaciones habían crecido luego de que Gustavo Méndez mencionara en La Mañana con Moria que entre ambos existía un vínculo formal e incluso que la actriz se habría mudado a España para estar cerca de él. Frente a esto, Colapinto fue contundente: no solo negó el romance, sino que dejó en claro que está “solterísimo”.
"¿No conocemos novia todavía?", le consultaron durante la entrevista. “No, no. Estoy solterísimo. Solterísimo. [...] No, pero lo que pasa es que, boludo, ustedes los periodistas inventan muchas boludeces. Se inventan muchas boludeces”, respondió, descartando de plano la versión que circuló en redes.
Con su habitual estilo relajado, el piloto también apuntó contra ciertos contenidos mediáticos que buscan “vender” y generar “un par de clicks”.
Mientras tanto, enfocado en lo deportivo, aseguró que viene de días de mucho trabajo: estuvo “trabajando mucho en el simulador” y concentrado en lo que viene.
“De cara a este año, se siente más competitivo y eso te hace más feliz y, por supuesto, queremos pelear por sumar puntos con regularidad”, expresó, dejando en claro que su prioridad está puesta en su rendimiento dentro de la pista.
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