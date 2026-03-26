Franco Colapinto desmintió un romance con Maia Reficco: "Estoy solterísimo"

Mientras tanto, enfocado en lo deportivo, aseguró que viene de días de mucho trabajo: estuvo “trabajando mucho en el simulador” y concentrado en lo que viene.

“De cara a este año, se siente más competitivo y eso te hace más feliz y, por supuesto, queremos pelear por sumar puntos con regularidad”, expresó, dejando en claro que su prioridad está puesta en su rendimiento dentro de la pista.