Cuándo llega el tormentón álgido que apagará los 30 grados de veranito en Buenos Aires

El pico de 30 grados antes del gran cambio

Según los datos meteorológicos recientes, el domingo 29 de marzo será la jornada más calurosa y sofocante. Se espera que los termómetros alcancen los 30°C de máxima hacia el mediodía, con una mínima de 22°C. Aunque la madrugada y mañana presentarán cierta inestabilidad con lluvias débiles aisladas, la sensación térmica trepará por encima de los 30 grados durante la tarde.