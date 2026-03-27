Cuándo llega el tormentón álgido que apagará los 30 grados de veranito en Buenos Aires
El pronóstico anticipa un domingo agobiante que dará paso a un tormentón álgido, marcando el fin del "veranito" con un esperado descenso térmico.
Tras jornadas de intenso calor, el clima en la región metropolitana cambiará drásticamente. Los meteorólogos confirmaron la llegada de un tormentón que cortará la racha de treinta grados. Estas precipitaciones traerán el esperado alivio otoñal y darán paso a un marcado descenso térmico y días de gran inestabilidad.
El pico de 30 grados antes del gran cambio
Según los datos meteorológicos recientes, el domingo 29 de marzo será la jornada más calurosa y sofocante. Se espera que los termómetros alcancen los 30°C de máxima hacia el mediodía, con una mínima de 22°C. Aunque la madrugada y mañana presentarán cierta inestabilidad con lluvias débiles aisladas, la sensación térmica trepará por encima de los 30 grados durante la tarde.
IMPORTANTE: Mapa en vivo de las lluvias y tormentas de hoy viernes en el AMBA: a qué hora se larga
Cuándo llega el tormentón a Buenos Aires
El verdadero quiebre atmosférico se producirá el lunes 30 de marzo. El pronóstico anticipa:
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Madrugada tranquila: Cielos con nubes y claros, con temperaturas rondando los 24°C.
La tormenta: Llegará con fuerza alrededor de las 9:00 de la mañana, trayendo descargas y una caída de agua acumulada estimada en 6.3 mm.
El alivio: Tras este episodio, la temperatura máxima cederá a los 28°C, manteniendo condiciones nubosas hacia la noche.
¿Cómo sigue el tiempo hacia abril?
El descenso térmico definitivo se consolidará a mediados de la semana. Si bien el martes 31 mantendrá condiciones de nubosidad parcial (con máximas de 29°C), las nubes negras volverán a copar el cielo porteño en el arranque de abril:
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Miércoles 1 de abril: Se prevén nuevas tormentas hacia las 21:00 horas.
Jueves 2 de abril: Será el día más fresco de la semana. La inestabilidad se extenderá durante toda la madrugada y la mañana (con picos de tormenta a las 06:00 y 09:00), dejando la temperatura en 27°C de máxima y 20°C de mínima.
Recomendaciones de Defensa Civil ante el alerta por tormentas
Ante el pronóstico de precipitaciones intensas y fuertes ráfagas de viento, las autoridades de emergencia aconsejan a la población tomar las siguientes medidas preventivas:
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No sacar la basura: Es fundamental no dejar bolsas, restos de poda o escombros en la vía pública para evitar que tapen los sumideros y desagües.
Asegurar objetos sueltos: Retirar de balcones, ventanas y terrazas cualquier elemento (como macetas o sillas) que pueda volarse y causar accidentes.
Evitar el contacto eléctrico: Mantenerse alejado de postes de luz, cajas de luz y cables caídos en la calle.
Precaución al circular: No transitar por calles anegadas, no refugiarse debajo de los árboles y, en caso de manejar, hacerlo con las luces bajas encendidas y a velocidad reducida.
Líneas de emergencia: Ante cualquier situación de riesgo, comunicarse de manera gratuita al 103 (Defensa Civil) o al 911 (Emergencias).
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