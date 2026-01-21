Sorpresa total: un futbolista del Ascenso recurrió a Facebook para conseguir club
Gianfranco Joannaz, futbolista de Almagro sin lugar en el plantel, publicó un mensaje en redes sociales ofreciendo sus servicios y el posteo se volvió viral.
El fútbol del Ascenso argentino fue escenario de una situación tan llamativa como poco habitual. Gianfranco Joannaz, jugador de Almagro que no será tenido en cuenta por el entrenador Gabriel Gómez, decidió utilizar las redes sociales para buscar un nuevo club de cara a la temporada 2026. El hecho llamó la atención por la forma directa y pública en la que el futbolista expuso su situación, prescindiendo de intermediarios y actuando, en los hechos, como su propio representante.
El episodio se dio a conocer a partir de un posteo que Joannaz realizó en un grupo de Facebook vinculado a pruebas de jugadores. En el mensaje, el futbolista se presentó con nombre, edad y actualidad contractual, y explicó que busca salir a préstamo sin cargo con el objetivo de sumar minutos y continuidad. Además, detalló su posición en el campo y dejó abierta la posibilidad de adaptarse a distintos roles dentro del equipo que pudiera interesarse.
“Soy Gianfranco Joannaz, tengo 21 años. Soy actual jugador profesional de Almagro, sin chances este año. Ando buscando club para salir a préstamo sin cargo. Soy lateral volante derecho, pero puedo jugar por izquierda sin problemas también. El que sepa de algo me chifla, busco rodaje para este año. Mensajes al privado”, escribió el joven, en un mensaje que rápidamente se replicó en otras plataformas.
La publicación no tardó en volverse viral, precisamente porque no es común que un futbolista profesional utilice este tipo de canales para definir su futuro. En general, estas gestiones suelen realizarse a través de representantes, contactos dirigenciales o negociaciones entre clubes. En este caso, la crudeza del mensaje expuso una realidad que atraviesan muchos jugadores del Ascenso, donde las oportunidades son escasas y la continuidad no siempre está garantizada.
El posteo generó reacciones de todo tipo. Hubo usuarios que lo alentaron y le desearon suerte en la búsqueda, mientras que otros tomaron el caso con ironía o burla. En medio de ese intercambio, un comentario sugirió que probara suerte en Platense, a lo que Joannaz respondió con sinceridad y sin rodeos: “Yo juego en cualquier lado. Solo necesito un club para poder pelear un lugar dignamente y jugar”.
Joannaz debutó en la Primera de Almagro el 2 de junio de 2024, en un empate 1-1 frente a Gimnasia y Tiro de Salta. Durante esa temporada disputó seis encuentros con la camiseta del Tricolor, pero luego perdió terreno y dejó de ser considerado. Ante la falta de oportunidades, su objetivo es encontrar un nuevo destino que le permita sumar experiencia y no quedar relegado.
El caso abrió nuevamente el debate sobre las condiciones laborales en el Ascenso y las dificultades que enfrentan muchos futbolistas jóvenes para sostener su carrera. Más allá de lo anecdótico, el mensaje de Joannaz expuso una realidad que suele permanecer fuera del foco, pero que forma parte del día a día del fútbol argentino.
