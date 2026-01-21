Sorpresa total: un futbolista del Ascenso recurrió a Facebook para conseguir club

Gianfranco Joannaz 1

Joannaz debutó en la Primera de Almagro el 2 de junio de 2024, en un empate 1-1 frente a Gimnasia y Tiro de Salta. Durante esa temporada disputó seis encuentros con la camiseta del Tricolor, pero luego perdió terreno y dejó de ser considerado. Ante la falta de oportunidades, su objetivo es encontrar un nuevo destino que le permita sumar experiencia y no quedar relegado.

El caso abrió nuevamente el debate sobre las condiciones laborales en el Ascenso y las dificultades que enfrentan muchos futbolistas jóvenes para sostener su carrera. Más allá de lo anecdótico, el mensaje de Joannaz expuso una realidad que suele permanecer fuera del foco, pero que forma parte del día a día del fútbol argentino.