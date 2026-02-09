Super Bowl LX: show de mediotiempo y resultado de New England Patriots vs. Seattle Seahawks

Final del partido: Seattle Seahawks campeón
Se impuso 29-13 y logró el segundo título de Super Bowl.
Además del show histórico de Bad Bunny, el Super Bowl 2026 lo tuvo Seattle Seahawks dominante en California, para sumar su segundo título.
El Super Bowl 2026 se definió este domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, recinto que fie sede del evento por segunda vez en su historia, y que lo tuvo a Seattle Seahawks consagrándose campeón tras derrotar 29-13 a New England Patriots.
El estadio está ubicado en el corazón del Silicon Valley, Seattle por momentos le dio una paliza a su rival.
La noche, además, contó con el histórico show de mediotiempo de Bad Bunny, con un montón de sorpresas y con el repudio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
