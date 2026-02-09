Super Bowl LX: show de mediotiempo y resultado de New England Patriots vs. Seattle Seahawks

MinutoUno

Además del show histórico de Bad Bunny, el Super Bowl 2026 lo tuvo Seattle Seahawks dominante en California, para sumar su segundo título.

EN VIVO

El Super Bowl 2026 se definió este domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, recinto que fie sede del evento por segunda vez en su historia, y que lo tuvo a Seattle Seahawks consagrándose campeón tras derrotar 29-13 a New England Patriots.

El estadio está ubicado en el corazón del Silicon Valley, Seattle por momentos le dio una paliza a su rival.

La noche, además, contó con el histórico show de mediotiempo de Bad Bunny, con un montón de sorpresas y con el repudio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Superbowl 2026 - M1

Minuto a minuto del Super Bowl LX

Final del partido: Seattle Seahawks campeón

Se impuso 29-13 y logró el segundo título de Super Bowl.

Descuentan los Patriots con un nuevo touchdown

Seattle ganan 29-13, a poco más de dos minutos del final

Nuevo touchdown de Seattle, que empieza a liquidar el partido

Seattle se impone 29-7 a poco más de 4 minutos del final.

Hay touchdown de New England

New England se pone 7-12 y queda abajo por dos anotaciones.

Primer touchdown de la noche

Seattle empieza a liquidar la historia: se pone 19-0 arriba.

El impresionante show de Bad Bunny en el Super Bowl

El cantante brilló en el clásico mediotiempo. Seguí leyendo.

bad bunny
Final del segundo cuarto en Santa Clara

Seattle Seahawks derrota 9-0 a New England Patriots.

Seattle amplía la ventaja

Seattle se impone 6-0 promediando el segundo cuarto.

Final del primer cuarto con Seattle arriba

Los Seahawks siguen arriba al cabo de los primeros 15 minutos.

Seattle Seahawks se adelanta y gana 3-0

Green Day abrió el Super Bowl 2026

La banda liderada por Billie Joe Armstrong fue la encargada de abrir la jornada en la edición especial por los 60 años del evento.

Seguí leyendo esta nota.

green day

Patriots vs. Seahawks y el show del entretiempo en el Super Bowl 2026

La final enfrentará a New England Patriots, campeones de la Conferencia AFC, y Seattle Seahawks, ganadores de la NFC, en una reedición del histórico Super Bowl 49. Los Patriots buscarán su séptimo título, mientras que Seattle intentará conquistar su segundo anillo en la NFL.

El espectáculo de medio tiempo estará encabezado por Bad Bunny, quien será el primer artista en cantar íntegramente en español en la historia del evento. Además, participarán Green Day, Brandi Carlile, Charlie Puth y Coco Jones. En la previa, Charlie Puth interpretará el himno nacional de Estados Unidos.

Dónde ver la Super Bowl 2026 en vivo

El Super Bowl 2026 podrá verse en vivo en Argentina a través de ESPN, con transmisión en español. También estará disponible vía streaming por Disney+, en simultáneo con la TV, y mediante NFL Game Pass (DAZN), con la señal original de Estados Unidos y cobertura completa del evento. Además, distintos canales de streaming mostraran imágenes exclusivas minuto a minuto.

