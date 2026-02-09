Donald Trump calificó de "repugnante" el show de Bad Bunny en el Super Bowl: "Nadie entiende ni una palabra"
Polémico como de costumbre, el presidente de Estados Unidos criticó que el show de mediotiempo haya sido en español.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a generar polémicas este domingo por la noche ya que arremetió con dureza contra el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, calificando la actuación de Bad Bunny como una de las peores en la historia del evento.
A través de su cuenta en Truth Social, el mandatario republicano manifestó su indignación mientras la performance del artista puertorriqueño se desarrollaba en California. El mensaje del republicano no solo cuestionó la calidad artística del show, sino que subrayó una fuerte crítica cultural hacia la producción del evento deportivo más importante de Estados Unidos.
El malestar de Trump se centró principalmente en el uso del idioma y en el despliegue escénico del "Conejo Malo". El mandatario afirmó que era imposible comprender el mensaje del cantante debido a que el repertorio fue interpretado casi íntegramente en español, señalando además que la coreografía resultaba inapropiada para la audiencia infantil que sintonizaba la transmisión a nivel global.
“Nadie entiende ni una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, sobre todo para los niños pequeños que lo ven…”, sentenció el siempre polémico norteamericano.
Con calificativos como "absolutamente terrible" y "repugnante", el líder norteamericano volvió a encender la polémica sobre la identidad cultural y los valores en los grandes escenarios del entretenimiento estadounidense durante este 2026.
Trump, que decidió no asistir al evento como sí lo hizo en otras oportunidades, había aprovechado el desarrollo del partido para romper el silencio con un mensaje nacionalista. “¡Disfruten del Super Bowl, Estados Unidos! Nuestro país es más fuerte, más grande y mejor que nunca, ¡y LO MEJOR ESTÁ POR VENIR!”, escribió.
El presidente estadounidense había criticado previamente la elección de Green Day y Bad Bunny para los espectáculos del partido.
