Donald Trump calificó de "repugnante" el show de Bad Bunny en el Super Bowl: "Nadie entiende ni una palabra"

Trump, que decidió no asistir al evento como sí lo hizo en otras oportunidades, había aprovechado el desarrollo del partido para romper el silencio con un mensaje nacionalista. “¡Disfruten del Super Bowl, Estados Unidos! Nuestro país es más fuerte, más grande y mejor que nunca, ¡y LO MEJOR ESTÁ POR VENIR!”, escribió.

El presidente estadounidense había criticado previamente la elección de Green Day y Bad Bunny para los espectáculos del partido.