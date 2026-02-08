Así fue el show de Green Day antes del Super Bowl LX

El anuncio fue realizado por el propio mandatario a través de sus redes sociales, donde expresó: “Estoy declarando mañana en California como el ‘Día de Bad Bunny’ cuando Bad Bunny actúe en el gran juego en el Golden State con su voz relajante, hermosa y su muy buen aspecto”.

Horas después, Newsom reforzó su respaldo con un mensaje distendido y cargado de humor. Allí se definió como “un tremendo amante del español” y “un gran fanático de Puerto Rico”, antes de remarcar: “¡Amamos a Bad Bunny! Él es casi tan ‘hot‘ como yo, lo cual es un gran cumplido, porque no hay nadie más ‘hot‘. Feliz Día de Bad Bunny, América”.

El reconocimiento al cantante no se limitó al ámbito político. Tim Cook también se sumó a los elogios y compartió en redes sociales una selfie junto al artista en la previa del partido.

Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, se alista para ofrecer un show de medio tiempo íntegramente en español en el Levi’s Stadium, durante el Super Bowl LX, en lo que será una de las presentaciones en ese idioma más relevantes en la historia del evento.

La participación llega tras un año consagratorio para el músico, quien recientemente obtuvo el premio a álbum del año en los Grammys 2026, convirtiéndose en el primer artista en ganar ese galardón con un disco en español.

En una entrevista brindada a comienzos de la semana con Scott Evans de Access Hollywood, Bad Bunny se refirió a su expectativa por el espectáculo y aseguró: “Solo quiero estar ahí. Estoy listo para hacerlo. Quiero sentirlo. Quiero que la gente lo vea y lo disfrute”.

La proclamación del “Día de Bad Bunny” se produce además en un contexto de mayor atención política alrededor del show de medio tiempo. En apariciones públicas recientes, el artista se expresó sobre temas vinculados a la inmigración y la identidad, incluido un mensaje pronunciado durante los Grammys en Los Ángeles el pasado 1 de febrero: “Fuera ICE… No somos salvajes, no somos animales, no somos aliens, somos humanos y somos americanos”.