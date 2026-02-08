Así fue el show de Green Day antes del Super Bowl LX
La banda liderada por Billie Joe Armstrong fue la encargada de abrir la jornada en la edición especial por los 60 años del evento.
Green Day fue el encargado de levantar el telón del Super Bowl de este domingo y lo hizo con un show cargado de energía, actitud y guiños a su propia historia. Tal como había anticipado la NFL en el anuncio oficial, el trío liderado por Billie Joe Armstrong abrió la jornada con un set en vivo que formó parte de la ceremonia especial por los 60 años del evento deportivo más importante de Estados Unidos, en una noche atravesada por homenajes y nostalgia.
La aparición de la banda californiana funcionó como puntapié inicial de una celebración que rindió tributo a los MVP de todas las ediciones anteriores del Super Bowl. En ese marco, Green Day aportó el costado más rockero de la ceremonia, con una puesta directa y sin vueltas, fiel a su estilo. Desde el primer acorde, el estadio respondió con una ovación que confirmó que la elección no fue casual.
El show comenzó con “Holiday”, un clásico infaltable de su repertorio, que sirvió para encender al público y marcar el tono combativo y festivo de la presentación. Sin dar respiro, el grupo continuó con “Boulevard of Broken Dreams”, uno de los himnos más reconocibles de su carrera, que generó un momento de comunión masiva con miles de voces acompañando cada estrofa.
Para el cierre, Green Day apostó por “American Idiot”, una canción que volvió a demostrar su vigencia y potencia incluso dos décadas después de su lanzamiento. Con Billie Joe Armstrong al frente, Mike Dirnt marcando el pulso desde el bajo y Tré Cool desplegando toda su fuerza en la batería, la banda dejó en claro por qué sigue siendo una referencia indiscutida del rock mundial.
California proclamó el "Día de Bad Bunny" en la previa del Super Bowl LX
En la antesala del Super Bowl LX, el gobernador de California, Gavin Newsom, oficializó la proclamación del 8 de febrero como el “Día de Bad Bunny” en todo el estado, en coincidencia con la presentación que el artista puertorriqueño brindará durante el show de medio tiempo en Santa Clara.
El anuncio fue realizado por el propio mandatario a través de sus redes sociales, donde expresó: “Estoy declarando mañana en California como el ‘Día de Bad Bunny’ cuando Bad Bunny actúe en el gran juego en el Golden State con su voz relajante, hermosa y su muy buen aspecto”.
Horas después, Newsom reforzó su respaldo con un mensaje distendido y cargado de humor. Allí se definió como “un tremendo amante del español” y “un gran fanático de Puerto Rico”, antes de remarcar: “¡Amamos a Bad Bunny! Él es casi tan ‘hot‘ como yo, lo cual es un gran cumplido, porque no hay nadie más ‘hot‘. Feliz Día de Bad Bunny, América”.
El reconocimiento al cantante no se limitó al ámbito político. Tim Cook también se sumó a los elogios y compartió en redes sociales una selfie junto al artista en la previa del partido.
Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, se alista para ofrecer un show de medio tiempo íntegramente en español en el Levi’s Stadium, durante el Super Bowl LX, en lo que será una de las presentaciones en ese idioma más relevantes en la historia del evento.
La participación llega tras un año consagratorio para el músico, quien recientemente obtuvo el premio a álbum del año en los Grammys 2026, convirtiéndose en el primer artista en ganar ese galardón con un disco en español.
En una entrevista brindada a comienzos de la semana con Scott Evans de Access Hollywood, Bad Bunny se refirió a su expectativa por el espectáculo y aseguró: “Solo quiero estar ahí. Estoy listo para hacerlo. Quiero sentirlo. Quiero que la gente lo vea y lo disfrute”.
La proclamación del “Día de Bad Bunny” se produce además en un contexto de mayor atención política alrededor del show de medio tiempo. En apariciones públicas recientes, el artista se expresó sobre temas vinculados a la inmigración y la identidad, incluido un mensaje pronunciado durante los Grammys en Los Ángeles el pasado 1 de febrero: “Fuera ICE… No somos salvajes, no somos animales, no somos aliens, somos humanos y somos americanos”.
