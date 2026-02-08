Así fue el impresionante show de Bad Bunny en el Super Bowl LX
El reconocido artista puertorriqueño brindó un espectáculo en el medio tiempo y las redes estallaron con su actuación.
El Super Bowl LX sumó un nuevo capítulo a su historia cuando Bad Bunny subió al escenario y comenzó con el show de medio tiempo, uno de los espacios más emblemáticos del entretenimiento global. Ícono indiscutido de la música actual, el artista puertorriqueño llega a este escenario tras redefinir los límites del pop, el reguetón y la música latina, llevando sonidos y narrativas del Caribe a lo más alto de la cultura mundial. Su presencia en este evento no es solo un logro personal, sino también una señal clara del impacto y la vigencia del movimiento latino en la industria musical.
A pocos días de haber protagonizado una noche inolvidable en los Premios Grammy, donde hizo historia al consagrarse con el Álbum del Año gracias a un trabajo íntegramente en español, Bad Bunny aterriza en Santa Clara en la cima de su carrera. Debí Tirar Más Fotos no solo le valió el reconocimiento más importante de la industria musical, sino que también confirmó el alcance global de una propuesta artística cargada de identidad, emoción y raíces latinas, celebrada por audiencias de todo el mundo.
Con una escenografía simulando "La Casita" y rodeado de árboles, escenario en el que el artista hace su tour "Debí Tirar más Fotos", salió a escena y abrió su presentación interpretando "Tití me preguntó", provocando la euforia de todos los presentes, ya que era el momento más esperado de la jornada.
El espectáculo siguió con "Yo perreo sola", el conejo malo lució un look total white, acompañado por un gran grupo de bailarines. Mientras que entre los invitados especiales se encontraban Karol G, J Balvín, con quien se reconcilió hace poco, entre otros.
"Si hoy estoy en el Super Bowl LX es porque nunca dejé de creer en mí", dijo Benito en sus primeras palabras al público presente.
"Voy a llevarte pa PR", "Baile inolvidable" y Nuevayol", también fueron parte del setlist. Aunque la sorpresa de la noche fue Ricky Martín, que también se sumó a la participación y todos quedaron impactados
Sin dudas, la participación de Bad Bunny en un evento de este tipo dio de qué hablar y se analizó mucho, ya que es de público conocimiento la postura anti Donald Trump del cantante y los distintos reclamos que hizo a lo largo de los últimos años.
