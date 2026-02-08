Así fue el impresionante show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

"Voy a llevarte pa PR", "Baile inolvidable" y Nuevayol", también fueron parte del setlist. Aunque la sorpresa de la noche fue Ricky Martín, que también se sumó a la participación y todos quedaron impactados

Sin dudas, la participación de Bad Bunny en un evento de este tipo dio de qué hablar y se analizó mucho, ya que es de público conocimiento la postura anti Donald Trump del cantante y los distintos reclamos que hizo a lo largo de los últimos años.