De Ricky Martin a Lady Gaga: todas sorpresas del show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

La primera gran sorpresa llegó con Lady Gaga, quien se sumó al show tras la interpretación de Mónaco. Vestida con un elegante traje azul cielo, la artista estadounidense aportó un giro inesperado al interpretar un fragmento de Die With a Smile, su colaboración con Bruno Mars, reinventada especialmente para la ocasión en una versión salsa. Lejos de ser un simple cameo, Gaga se integró por completo a la dinámica del show: junto al puertorriqueño, ambos se lanzaron a la pista para bailar Baile Inolvidable, uno de los temas más recientes del boricua, encendiendo al estadio.