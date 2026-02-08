De Ricky Martin a Lady Gaga: todas sorpresas del show de Bad Bunny en el Super Bowl LX
El artista sorprendió a todos al invitar a diferentes colegas a ser parte de su espectáculo de medio tiempo.
Bad Bunny había anticipado un show cargado de identidad y homenaje a sus raíces, y el escenario del Super Bowl fue el lugar perfecto para cumplir esa promesa con creces. Desde el primer minuto, el artista puertorriqueño desplegó una puesta en escena vibrante, pensada como una celebración cultural que conectó con el público presente y con millones de espectadores alrededor del mundo. Pero lo que terminó de elevar el espectáculo a otro nivel fueron dos apariciones que desataron la ovación generalizada.
La primera gran sorpresa llegó con Lady Gaga, quien se sumó al show tras la interpretación de Mónaco. Vestida con un elegante traje azul cielo, la artista estadounidense aportó un giro inesperado al interpretar un fragmento de Die With a Smile, su colaboración con Bruno Mars, reinventada especialmente para la ocasión en una versión salsa. Lejos de ser un simple cameo, Gaga se integró por completo a la dinámica del show: junto al puertorriqueño, ambos se lanzaron a la pista para bailar Baile Inolvidable, uno de los temas más recientes del boricua, encendiendo al estadio.
El ritmo no bajó cuando comenzó a sonar Nueva Yol, mientras Bad Bunny era alzado por su equipo en una imagen que reforzaba el espíritu colectivo del espectáculo. Minutos después, el público volvió a quedar boquiabierto con la aparición de Ricky Martin, otro ícono puertorriqueño que se sumó al escenario en un momento que combinó emoción, orgullo y nostalgia.
Si bien algunos rumores ya circulaban entre quienes habían seguido de cerca los ensayos, la participación de Gaga y Martin no dejó de sentirse como un golpe de efecto cuidadosamente ejecutado. El resultado fue un show sólido, ambicioso y memorable, capaz de colocarse sin problemas entre los mejores halftime shows de la historia.
Entre los invitados que acompañaron desde la emblemática “casita” se destacaron figuras como Pedro Pascal, Cardi B, Jessica Alba y Karol G, mientras Bad Bunny cerraba con una seguidilla de hits como Yo perreo sola, Eo y Voy a llevarte pa’ PR, coronando una noche que quedará marcada en la cultura pop.
