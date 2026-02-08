MinutoUno

EN VIVOExpectativa

Super Bowl LX EN VIVO: show de mediotiempo y resultado de New England Patriots vs. Seattle Seahawks

Super Bowl LX EN VIVO: show de mediotiempo y resultado de New England Patriots vs. Seattle Seahawks
Super Bowl LX EN VIVO: show de mediotiempo y resultado de New England Patriots vs. Seattle Seahawks
MinutoUno
Deportes
Super Bowl
NFL

EL Super Bowl 2026 enfrentará a New England Patriots y Seattle Seahawks en California, con transmisión en TV y streaming para seguirla en vivo desde Argentina.

Compartí en redes:

EN VIVO

El Super Bowl 2026, que viene cada vez más en crecimiento en los últimos años, se disputará el domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, recinto que será sede del evento por segunda vez en su historia, luego de haber albergado la final de 2016. El estadio está ubicado en el corazón del Silicon Valley y es la casa de los San Francisco 49ers.

Para quienes sigan el partido desde Argentina, el encuentro comenzará a las 20.30, mientras que el tradicional show del entretiempo está previsto entre las 22.00 y las 22.30, según el desarrollo del juego.

Se espera un evento con muchos condimentos que ilusiona mucho puertas adentro y a los fanáticos del deporte en general.

Minuto a minuto del Super Bowl LX

Live Blog Post

Final del segundo cuarto en Santa Clara

Seattle Seahawks derrota 9-0 a New England Patriots.

Live Blog Post

Seattle amplía la ventaja

Seattle se impone 6-0 promediando el segundo cuarto.

Live Blog Post

Final del primer cuarto con Seattle arriba

Los Seahawks siguen arriba al cabo de los primeros 15 minutos.

Live Blog Post

Seattle Seahawks se adelanta y gana 3-0

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NFL/status/2020650688150425986&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Green Day abrió el Super Bowl 2026

La banda liderada por Billie Joe Armstrong fue la encargada de abrir la jornada en la edición especial por los 60 años del evento.

Seguí leyendo esta nota.

green day

Live Blog Post

Patriots vs. Seahawks y el show del entretiempo en el Super Bowl 2026

La final enfrentará a New England Patriots, campeones de la Conferencia AFC, y Seattle Seahawks, ganadores de la NFC, en una reedición del histórico Super Bowl 49. Los Patriots buscarán su séptimo título, mientras que Seattle intentará conquistar su segundo anillo en la NFL.

El espectáculo de medio tiempo estará encabezado por Bad Bunny, quien será el primer artista en cantar íntegramente en español en la historia del evento. Además, participarán Green Day, Brandi Carlile, Charlie Puth y Coco Jones. En la previa, Charlie Puth interpretará el himno nacional de Estados Unidos.

Live Blog Post

Dónde ver la Super Bowl 2026 en vivo

El Super Bowl 2026 podrá verse en vivo en Argentina a través de ESPN, con transmisión en español. También estará disponible vía streaming por Disney+, en simultáneo con la TV, y mediante NFL Game Pass (DAZN), con la señal original de Estados Unidos y cobertura completa del evento. Además, distintos canales de streaming mostraran imágenes exclusivas minuto a minuto.

Dejá tu comentario

Temas

Te puede interesar