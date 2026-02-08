Super Bowl LX EN VIVO: show de mediotiempo y resultado de New England Patriots vs. Seattle Seahawks

Final del segundo cuarto en Santa Clara
Seattle Seahawks derrota 9-0 a New England Patriots.
EL Super Bowl 2026 enfrentará a New England Patriots y Seattle Seahawks en California, con transmisión en TV y streaming para seguirla en vivo desde Argentina.
El Super Bowl 2026, que viene cada vez más en crecimiento en los últimos años, se disputará el domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, recinto que será sede del evento por segunda vez en su historia, luego de haber albergado la final de 2016. El estadio está ubicado en el corazón del Silicon Valley y es la casa de los San Francisco 49ers.
Para quienes sigan el partido desde Argentina, el encuentro comenzará a las 20.30, mientras que el tradicional show del entretiempo está previsto entre las 22.00 y las 22.30, según el desarrollo del juego.
Se espera un evento con muchos condimentos que ilusiona mucho puertas adentro y a los fanáticos del deporte en general.
