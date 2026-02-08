A qué hora es el show de Bad Bunny en Super Bowl LX y cómo ver en vivo
El Super Bowl se juega este domingo y el esperado espectáculo musical de Bad Bunny es sin dudas uno de los máximos atractivos en la Argentina.
El Super Bowl LX 2026, la final de la NFL que se disputa este domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, concentra la atención de millones de espectadores alrededor del mundo no solo por el enfrentamiento deportivo, sino también por el show de medio tiempo, uno de los momentos televisivos más vistos del año.
En esta edición, Bad Bunny será el protagonista del espectáculo musical central, lo que vuelve aún más esperada la transmisión completa del evento.
La transmisión del partido está programada para arrancar en Argentina alrededor de las 20:30 horas, una vez que se encienden las pantallas para mostrar el kickoff y los primeros compases del duelo. El show de medio tiempo, que se presenta entre el segundo y tercer cuarto del partido, no tiene un horario estricto porque su inicio depende de cómo se desarrolle el juego y cuánto dure la primera mitad en el campo, entre jugadas, pausas y tiempos fuera.
A qué hora es el show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026
Los organizadores y las expectativas de transmisión sitúan el inicio del halftime show entre las 22:00 y las 22:30 de Argentina, una franja que muchos fans ya empezaron a marcar en sus calendarios para no perderse el momento.
El espectáculo de medio tiempo se ha convertido en un fenómeno cultural por sí mismo, con producciones espectaculares, escenarios móviles y una mezcla de música, luces y coreografías diseñadas para millones de espectadores en todo el planeta. En esta oportunidad, la elección de Bad Bunny al frente del show eleva aún más el interés global, ya que combina música urbana, influencia latina y una presencia escénica que trasciende el deporte.
Cómo verlo en vivo el Super Bowl y el show de mediotiempo
Para quienes no cuenten con suscripciones a plataformas de streaming internacionales, existen alternativas digitales para ver el partido en dispositivos móviles o computadoras a través de las aplicaciones de los propios cableoperadores. La transmisión oficial estará a cargo de la señal ESPN.
Los usuarios podrán acceder al contenido en vivo a través de:
-
Flow: Canal 103.
DirecTV: Canales 621 (SD) y 1621 (HD).
Telecentro: Canales 105 (SD) y 1011 (HD).
Además, el evento podrá seguirse online mediante las aplicaciones de estas mismas señales y servicios, permitiendo ver la final desde cualquier dispositivo conectado a internet.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario