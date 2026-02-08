A qué hora es el show de Bad Bunny en Super Bowl LX y cómo ver en vivo

El espectáculo de medio tiempo se ha convertido en un fenómeno cultural por sí mismo, con producciones espectaculares, escenarios móviles y una mezcla de música, luces y coreografías diseñadas para millones de espectadores en todo el planeta. En esta oportunidad, la elección de Bad Bunny al frente del show eleva aún más el interés global, ya que combina música urbana, influencia latina y una presencia escénica que trasciende el deporte.

Cómo verlo en vivo el Super Bowl y el show de mediotiempo

Para quienes no cuenten con suscripciones a plataformas de streaming internacionales, existen alternativas digitales para ver el partido en dispositivos móviles o computadoras a través de las aplicaciones de los propios cableoperadores. La transmisión oficial estará a cargo de la señal ESPN.

Los usuarios podrán acceder al contenido en vivo a través de:

Flow: Canal 103.

DirecTV: Canales 621 (SD) y 1621 (HD).

Telecentro: Canales 105 (SD) y 1011 (HD).

Además, el evento podrá seguirse online mediante las aplicaciones de estas mismas señales y servicios, permitiendo ver la final desde cualquier dispositivo conectado a internet.