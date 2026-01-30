Susto en Lima: un cartel cayó durante la presentación de Mano Menezes en Perú

Ferrari, por su parte, volvió a destacar el perfil del flamante DT y la coherencia de su llegada con el proyecto deportivo que impulsa la federación. “Es una persona que tiene una trayectoria intachable, pero además calza dentro de los estándares y proyecto que apuntamos. No pasa simplemente por un estilo, sino por la necesidad de hacer el cambio generacional del que tanto se habla. Él ha demostrado a lo largo de su carrera todo ello”, señaló el dirigente.

Finalmente, fue el propio Mano Menezes quien tomó la palabra y se mostró entusiasmado con el desafío que tiene por delante. “Los entrenadores vivimos de desafíos. Y los grandes desafíos nos motivan más. Yo tengo mi característica bien definida: yo construyo equipos, con jóvenes y experimentados. Tengo comunicación con ambos. Eso me motiva”, afirmó, dejando en claro cuál será su impronta al frente del combinado peruano.