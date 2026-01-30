Susto en Lima: un cartel cayó durante la presentación de Mano Menezes en Perú
El entrenador brasileño vivió un momento de tensión en su debut público como DT de la Selección, cuando un panel publicitario se desprendió en plena conferencia
La presentación oficial de Mano Menezes como nuevo director técnico de la Selección de Perú estuvo lejos de ser un acto protocolar sin sobresaltos. En un hotel de Lima, donde las autoridades de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) encabezaban la bienvenida formal, un imprevisto alteró el desarrollo de la conferencia de prensa y generó preocupación entre los presentes.
Mientras se desarrollaban los discursos iniciales, un banner publicitario que formaba parte del fondo del escenario se desprendió de manera repentina y cayó hacia el frente, provocando un instante de tensión. El episodio ocurrió justo cuando Jean Ferrari, director deportivo de la FPF, tomaba la palabra para destacar la llegada del exentrenador de la selección de Brasil
Sin previo aviso, el cartel se soltó de su soporte y descendió hacia el lugar donde se encontraba Menezes. El técnico reaccionó instintivamente: cerró los ojos y encogió los hombros al sentir el roce en la cabeza, que por fortuna fue leve. A su lado, el presidente de la federación, Agustín Lozano, se agachó de inmediato, sorprendido por la situación.
La rápida reacción de Ferrari fue clave para evitar consecuencias mayores. El directivo estiró el brazo y logró sostener el panel antes de que terminara de colapsar sobre el escenario. Gracias a esa intervención, el incidente no pasó a mayores y el evento pudo continuar, aunque el susto quedó marcado en el ambiente. Tras el episodio, no fueron pocos los que señalaron la necesidad de extremar las medidas de seguridad en este tipo de actos oficiales.
Superado el momento de tensión, Lozano retomó el discurso con un tono optimista y de respaldo al nuevo entrenador. “Hoy estamos juntos para presentar a nuestro amigo Mano Menezes. Él no necesita mayor presentación, porque todos conocen su trayectoria y experiencia, que nos servirá para dirigir al fútbol peruano desde la parte más alta”, expresó el presidente de la FPF, intentando devolverle normalidad a la situación.
Ferrari, por su parte, volvió a destacar el perfil del flamante DT y la coherencia de su llegada con el proyecto deportivo que impulsa la federación. “Es una persona que tiene una trayectoria intachable, pero además calza dentro de los estándares y proyecto que apuntamos. No pasa simplemente por un estilo, sino por la necesidad de hacer el cambio generacional del que tanto se habla. Él ha demostrado a lo largo de su carrera todo ello”, señaló el dirigente.
Finalmente, fue el propio Mano Menezes quien tomó la palabra y se mostró entusiasmado con el desafío que tiene por delante. “Los entrenadores vivimos de desafíos. Y los grandes desafíos nos motivan más. Yo tengo mi característica bien definida: yo construyo equipos, con jóvenes y experimentados. Tengo comunicación con ambos. Eso me motiva”, afirmó, dejando en claro cuál será su impronta al frente del combinado peruano.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario