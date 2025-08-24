Talleres tomó una decisión luego de los rumores de la salida de Carlos Tevez
El Apache recibió el respaldo de la dirigencia y continuará al frente del equipo, que pelea por mantener la categoría. El domingo enfrentará a Riestra en Córdoba, en un duelo clave por la permanencia.
La incertidumbre en Talleres llegó a su fin. Tras la reunión que Carlos Tévez mantuvo este jueves con Andrés Fassi, presidente del club, el entrenador recibió el respaldo de la dirigencia y seguirá al mando del equipo cordobés, al menos por ahora, en medio de un presente futbolístico complicado y que preocupa mucho puertas adentro.
El Apache estuvo al frente de la práctica matutina y comenzó a preparar el compromiso del próximo domingo ante Deportivo Riestra por la séptima fecha del Torneo Clausura 2025, que se disputará en el estadio Mario Alberto Kempes, en lo que será un duelo clave pensando en la permanencia.
Talleres tomó una decisión luego de los rumores de la salida: Carlos Tevez sigue al mando del equipo
La derrota por 3-0 frente a Atlético Tucumán había encendido todas las alarmas y puso en duda la continuidad del técnico, con reuniones internas y hasta sondeos informales por posibles reemplazantes. Sin embargo, desde el club decidieron mantener el proyecto, aunque con la exigencia de revertir los resultados de manera inmediata para no sufrir en el futuro cercano.
La situación en la tabla anual sigue siendo delicada: Talleres está en el puesto 28 con 18 puntos, igualado con Aldosivi de Mar del Plata, equipo que hoy ocupa el lugar de desempate por el segundo descenso. Incluso, la T podría caer a zona de descenso directo si el Tiburón suma al menos un punto en su partido ante Estudiantes de la Plata.
Con diez fechas por jugar y un calendario que no da margen para errores, la continuidad de Tévez dependerá en gran medida de lo que el equipo muestre en los próximos compromisos teniendo en cuenta la chance de sumar lo más posible para ir ganando confianza y alejarse de una posición que preocupa mucho a los hinchas.
