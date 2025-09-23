Tarde soñada para Franco Mastantuono: marcó su primer gol con el Real Madrid

Antes, Vinicius Jr había abierto el marcador con un verdadero golazo, confirmando el dominio del equipo madrileño. Bajo la conducción de Xabi Alonso, el Real Madrid controló el partido de principio a fin y sumó un triunfo que lo deja en lo más alto de la tabla de posiciones, con 18 puntos en seis fechas. Sin lugar a dudas que se tratan de números más que impresionantes para un equipo que tuvo una fuerte renovación en este mercado de pases y que buscará pelear todos los frentes cómo lo demanda su historia