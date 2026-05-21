"Culmina": el sorprendente anuncio del Loco Bielsa a días del Mundial 2026
El entrenador argentino de la Selección Uruguaya le puso fecha a su continuidad, justo a poco del inicio de la Copa del Mundo.
Marcelo Bielsa revolucionó el búnker de la Selección Uruguaya al dar a entender públicamente que no renovará su vínculo contractual. El experimentado entrenador rosarino le pondría punto final a su ciclo al frente del combinado charrúa inmediatamente después de que concluya la participación del equipo en el Mundial 2026.
La sorpresiva revelación tuvo lugar este jueves, durante una exposición organizada por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) centrada en la gestión institucional y las estructuras de alto rendimiento. Luego de exponer minuciosamente los pilares de su sistema de entrenamiento, el "Loco" soltó la frase que sacudió a los presentes.
“Me pareció que era acertado describir cómo hicimos nuestro trabajo que culmina con la Copa del Mundo. Que es un milagro para la vida deportiva de cualquier profesional poder participar de una Copa del Mundo”, argumentó el estratega.
Para cerrar su alocución, el técnico dejó en claro su cariño y respeto por el proceso que inició a mediados de mayo de 2023. "Yo particularmente le voy a agradecer toda la vida a Uruguay que me haya permitido poder disfrutar de una competencia como esa", señaló.
Si bien la gestión de Bielsa en Uruguay había arrancado con muchas expectativas, con el correr de los años se fueron apagando, acompañado de varias polémicas y cruces de declaraciones con integrantes del plantel, y con la eliminación en la Copa América en el medio.
Una de las controversias que atravesó al ciclo del rosarino en la "Celeste" fue su distancia con Luis Suárez, uno de los ídolos uruguayos que no tuvo lugar en su equipo y que tampoco será incluido en la lista de cara al Mundial 2026.
Cómo es el caminio de la Selección Uruguaya de Marcelo Bielsa en el Mundial 2026
De esta manera, la travesía norteamericana marcará la despedida definitiva de Bielsa del banco de suplentes oriental.
En lo que promete ser un exigente último capítulo, la Selección Uruguaya formará parte del Grupo H de la cita mundialista, una zona donde medirá fuerzas ante sus pares de Arabia Saudita, Cabo Verde y España en busca de una despedida a lo grande para el ciclo del DT argentino.
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