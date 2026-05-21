"Culmina": el sorprendente anuncio del Loco Bielsa a días del Mundial 2026

Si bien la gestión de Bielsa en Uruguay había arrancado con muchas expectativas, con el correr de los años se fueron apagando, acompañado de varias polémicas y cruces de declaraciones con integrantes del plantel, y con la eliminación en la Copa América en el medio.

Una de las controversias que atravesó al ciclo del rosarino en la "Celeste" fue su distancia con Luis Suárez, uno de los ídolos uruguayos que no tuvo lugar en su equipo y que tampoco será incluido en la lista de cara al Mundial 2026.

Cómo es el caminio de la Selección Uruguaya de Marcelo Bielsa en el Mundial 2026

De esta manera, la travesía norteamericana marcará la despedida definitiva de Bielsa del banco de suplentes oriental.

En lo que promete ser un exigente último capítulo, la Selección Uruguaya formará parte del Grupo H de la cita mundialista, una zona donde medirá fuerzas ante sus pares de Arabia Saudita, Cabo Verde y España en busca de una despedida a lo grande para el ciclo del DT argentino.