Bomba: aseguran que Marcelo Gallardo irá al Mundial 2026

A menos de un mes para que ruede la pelota en la gran cita mundialista, el mercado de pases de la televisión sumó un refuerzo de jerarquía absoluta. Marcelo Gallardo llegó a un acuerdo formal con la cadena Disney / ESPN para convertirse en uno de los analistas estelares durante el Mundial 2026, que comenzará el próximo 11 de junio y que ya viene generando fuertes expectativas en la organización y en el mundo en general.