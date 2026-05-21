Bomba: aseguran que Marcelo Gallardo irá al Mundial 2026
El Muñeco participará de la cobertura de la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá para la cadena de Disney tras cerrar su segundo ciclo en River.
A menos de un mes para que ruede la pelota en la gran cita mundialista, el mercado de pases de la televisión sumó un refuerzo de jerarquía absoluta. Marcelo Gallardo llegó a un acuerdo formal con la cadena Disney / ESPN para convertirse en uno de los analistas estelares durante el Mundial 2026, que comenzará el próximo 11 de junio y que ya viene generando fuertes expectativas en la organización y en el mundo en general.
El anuncio sacudió el panorama de los medios deportivos, ya que el "Muñeco" siempre se caracterizó por mantener un perfil muy reservado frente a los micrófonos y lejos de las cámaras de televisión fuera de las conferencias de prensa habituales. De esta manera, el técnico más ganador de la historia moderna de River aportará toda su experiencia táctica y su lectura de juego en las transmisiones y programas especiales del canal líder en deportes.
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La noticia llega en un momento particular de la carrera del entrenador. Tras su segundo ciclo al frente de River Plate—donde los resultados y el funcionamiento del equipo no cumplieron con las altas expectativas que se habían generado en su regreso—, el Muñeco se encontraba sin club y evaluando distintas propuestas del exterior.
Esta sorpresiva incursión en los medios masivos de comunicación le permitirá mantenerse en el centro de la escena futbolística global, analizando a las potencias mundiales en un torneo que promete ser histórico por su formato de 48 selecciones. Para los hinchas y amantes del fútbol en general, la presencia del Muñeco en los debates y análisis tácticos promete ser uno de los puntos más atractivos de la cobertura televisiva del torneo.
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