Tensión por su futuro: Julián Álvarez faltó al entrenamiento del Atlético de Madrid
El delantero argentino no participó de la práctica posterior al empate ante Villarreal, donde fue silbado por los hinchas.
Julián Álvarez no formó parte del entrenamiento del Atlético de Madrid este miércoles debido a una “indisposición”, según informó oficialmente el club español. La ausencia del delantero argentino se produjo apenas unos días después de su regreso a la competencia y en medio de un escenario particularmente delicado por su situación con los hinchas y por la posibilidad de que abandone la institución durante este mercado de pases.
La Araña había vuelto a jugar el último domingo en el empate 2-2 frente a Villarreal, después de su participación con la Selección Argentina en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, su regreso estuvo lejos de ser tranquilo: el cordobés ingresó en el segundo tiempo y recibió silbidos de parte de los simpatizantes del conjunto madrileño, quienes reaccionaron a raíz de su deseo de continuar su carrera en Barcelona.
La práctica de este miércoles se realizó en el Centro Deportivo de Majadahonda, en las afueras de Madrid, y el delantero no estuvo junto a sus compañeros. Desde el Colchonero aclararon que se trató de una “indisposición”, sin brindar mayores detalles sobre el cuadro que le impidió entrenarse con normalidad. Por el momento, la expectativa del cuerpo técnico es que pueda recuperarse y estar disponible para el próximo compromiso.
El regreso estuvo marcado por los silbidos
La reaparición de Álvarez con la camiseta del Atlético había generado una enorme expectativa luego de su participación mundialista. El argentino ingresó a los 66 minutos del partido frente a Villarreal y volvió a tener contacto con la pelota en un contexto que rápidamente quedó condicionado por la relación entre el futbolista y los hinchas.
La situación llegó a un punto de máxima tensión cuando el delantero fue obligado a abandonar el campo de juego solo, una circunstancia que posteriormente fue explicada por Diego Simeone. El público también dejó clara su postura con silbidos dirigidos hacia el atacante.
El malestar está relacionado principalmente con las versiones que ubican a Julián como uno de los principales objetivos del Barcelona. El futbolista tiene contrato con el Atlético hasta junio de 2030, pero su continuidad en Madrid se encuentra en duda y la relación con una parte de los aficionados parece haberse deteriorado considerablemente.
El club español, de todos modos, mantiene una postura firme respecto de la negociación: no tiene intención de facilitar una transferencia al Blaugrana por los 100 millones de euros que ofreció el conjunto catalán, mucho menos aceptar la salida mediante una operación alejada de las condiciones que considera adecuadas.
El futuro de Julián Álvarez todavía está abierto
El escenario podría modificarse durante los últimos días del mercado. El conjunto que dirige el Diego "Cholo" Simeone le habría abierto la posibilidad de buscar otro destino después de la reacción de los hinchas, pero una de las alternativas que apareció fue Arsenal y el argentino no tendría intención de regresar a Inglaterra.
Por eso, el culé continúa atento y mantiene su propuesta, mientras el Atlético evalúa qué hacer con una situación que se volvió cada vez más compleja. La ausencia de Julián en el entrenamiento, en principio, está relacionada exclusivamente con una “indisposición” y se espera que pueda estar disponible para el partido ante Sevilla. Sin embargo, el contexto hace que cualquier movimiento alrededor del delantero sea seguido con especial atención.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario