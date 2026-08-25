La drástica decisión que tomó Barcelona sobre Julián Álvarez: ¿fin de la novela?

La determinación fue consensuada entre el entrenador Hansi Flick y el director deportivo Deco. El atacante cordobés fue el gran anhelo de la institución catalana durante todo el receso, pero las negociaciones chocaron de frente contra la postura inflexible del Colchonero. La dirigencia madrileña se mantiene firme en su decisión de no vender a su máxima figura a un rival directo de La Liga, postura que también aplicaron ante los sondeos del Real Madrid.