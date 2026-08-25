La drástica decisión que tomó Barcelona sobre Julián Álvarez: ¿fin de la novela?
Hansi Flick y la directiva culé definieron su postura de cara al cierre de las transferencias mientras la Araña vive horas dramáticas en Atlético de Madrid.
La gran novela del libro de pases en Europa ingresó en su fase de definición y las novedades sacuden al fútbol español. En medio del clima hostil que atraviesa Julián Álvarez en el Atlético de Madrid, el Barcelona fijó una postura drástica: si no llega el delantero de la Selección Argentina, el club no contratará a ningún otro atacante en lo que resta de la ventana de transferencias.
La determinación fue consensuada entre el entrenador Hansi Flick y el director deportivo Deco. El atacante cordobés fue el gran anhelo de la institución catalana durante todo el receso, pero las negociaciones chocaron de frente contra la postura inflexible del Colchonero. La dirigencia madrileña se mantiene firme en su decisión de no vender a su máxima figura a un rival directo de La Liga, postura que también aplicaron ante los sondeos del Real Madrid.
El clima hostil que vive Julián Álvarez en Atlético de Madrid
Mientras tanto, el presente de la Araña en la capital española es cada vez más tenso. Durante el último encuentro ante Villarreal, el ex River fue blanco de constantes abucheos por parte de la parcialidad albirroja, dejando en evidencia un quiebre total en la relación con los simpatizantes. Su gesto al retirarse del campo reflejó el delicado momento personal que le toca transitar bajo la conducción de Diego Simeone.
En medio de este escenario convulsionado, un poderoso de la Premier League intentó sacar provecho del conflicto. El periodista especializado Fabrizio Romano reveló que los dirigentes del Arsenal mantuvieron contactos formales con la dirigencia del Atlético y con el agente del futbolista. Sin embargo, la negociación encontró un freno inmediato en la voluntad del jugador: el delantero solo contempla vestir la camiseta del Barcelona y descarta un retorno al fútbol inglés.
Salvo que aparezca una oportunidad fuera de serie sobre la hora, una alternativa que en España consideran prácticamente imposible, la plantilla del Blaugrana se quedará tal como está si no logran torcer la mano de la cúpula madrileña. Con el reloj corriendo y las posturas radicalizadas, el futuro del atacante argentino continúa siendo una incógnita absoluta.
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