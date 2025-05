Terror en Indianápolis: un piloto perdió los frenos y atropelló a su equipo en plenas 500 Millas

En las imágenes se puede ver cómo, sin poder frenar, el auto impacta de lleno contra los mecánicos, quienes caen violentamente al suelo. Afortunadamente, los miembros del equipo solo sufrieron lesiones menores y pudieron ser asistidos de inmediato por el personal médico del circuito.

Tras el incidente, el propio Shwartzman se pronunció en su cuenta de Instagram: “Antes que nada, estoy increíblemente agradecido de que nadie haya salido gravemente herido hoy. Tuvimos un fallo en el freno trasero llegando a los pits y ese fue el final de nuestra carrera y nuestra ya inolvidable primera vez en el 500”, escribió el piloto de 25 años, lamentando lo sucedido pero aliviado por la evolución de sus compañeros.

Embed - Shwartzy on Instagram: "First of all I’m incredibly thankful that nobody got seriously hurt today. Had a rear brake failure coming into the pits and that was the end of our race and our already unforgettable first time at the 500. I will still keep all the great memories, our historic pole and the amazing support of the fans with me forever. We’ll be back "