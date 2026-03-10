Tigre vs. Vélez, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV

velez estudiantes

Del otro lado estará un Fortín que llega incluso con mejores números. El de Luro lidera la Zona A con 18 puntos y es uno de los dos equipos que todavía no conoce la derrota en el torneo, junto con Defensa y Justicia. El conjunto conducido por Guillermo Barros Schelotto ha mostrado regularidad y solidez a lo largo de las primeras fechas, lo que lo convirtió en uno de los candidatos a pelear el campeonato.