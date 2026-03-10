Tigre vs. Vélez, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV
El Matador recibe al Fortín en un duelo que enfrenta a dos de los equipos más destacados del campeonato. Ambos llegan con aspiraciones de mantenerse en la pelea.
Tigre y Vélez protagonizarán este martes uno de los encuentros más atractivos de la décima fecha del Torneo Apertura 2026. El partido se disputará desde las 19:45 en el estadio José Dellagiovanna, escenario en el que el conjunto de Victoria intentará hacerse fuerte para seguir peleando en la parte alta de la tabla. El cruce enfrenta a dos equipos que atraviesan buenos momentos y que han sido protagonistas durante gran parte del campeonato.
El equipo dirigido por Diego Dabove llega a este compromiso ubicado en el segundo puesto de la Zona B con 15 puntos, a solo dos unidades del líder Independiente Rivadavia. Aunque el Matador mantiene una campaña sólida, en sus últimas presentaciones perdió algo de terreno. En la jornada anterior cayó por 2-1 ante Barracas Central en condición de visitante y, posteriormente, igualó 2-2 frente a Gimnasia en su estadio. Esos resultados frenaron parcialmente el envión que había mostrado en las primeras fechas.
Sin embargo, mantiene intactas sus aspiraciones y sabe que un triunfo ante Vélez podría tener un impacto importante en la tabla. De ganar, el conjunto de Victoria quedaría momentáneamente como líder de su grupo, a la espera de lo que ocurra con el resto de los equipos que compiten por la punta. Por eso, el encuentro aparece como una oportunidad clave para recuperar confianza y reafirmar su candidatura.
Del otro lado estará un Fortín que llega incluso con mejores números. El de Luro lidera la Zona A con 18 puntos y es uno de los dos equipos que todavía no conoce la derrota en el torneo, junto con Defensa y Justicia. El conjunto conducido por Guillermo Barros Schelotto ha mostrado regularidad y solidez a lo largo de las primeras fechas, lo que lo convirtió en uno de los candidatos a pelear el campeonato.
En la fecha pasada, el equipo de Liniers consiguió una victoria de gran valor al derrotar 1-0 a Estudiantes en La Plata. Ese resultado no solo le permitió consolidarse en lo más alto de su zona, sino que además reforzó su imagen de equipo competitivo, capaz de imponerse en escenarios difíciles. Con ese impulso, Vélez viajará a Victoria con la intención de prolongar su invicto.
Si la visita logra quedarse con los tres puntos en el José Dellagiovanna, no solo continuará como líder sino que ampliará la diferencia respecto de sus principales perseguidores. Estudiantes quedaría a seis unidades de distancia y Unión a siete, lo que representaría un margen importante en la pelea por los primeros puestos de la zona. Por eso, el duelo promete ser uno de los más interesantes de la jornada.
Tigre vs. Vélez: probables formaciones
- Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Bruno Leyes, Jalil Elías, Santiago López; Ignacio Russo y David Romero. DT: Diego Dabove.
- Vélez: Álvaro Montero; Thiago Silvero, Emmanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gomez; Claudio Baeza, Lucas Robertone; Tobías Andrada, Manuel Lanzini, Dylan Godoy; Florián Monzon. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Tigre vs. Vélez: otros datos
- Hora: 19:45.
- Estadio: José Dellagiovanna.
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
- VAR: Adrián Franklin.
- TV: ESPN Premium.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario