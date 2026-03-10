Alerta por tormentas y granizo sacude hoy martes a diez provincias: qué dice el preocupante informe

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

Las recomendaciones del SMN:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Cómo sigue el clima en el AMBA

La semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se mantiene con buenas condiciones del clima y temperaturas agradables, con el calor en retirada, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De esta manera, según el informe del organismo, para la continuidad se espera por un martes que tendría todavía cielo parcialmente nublado; mientras que el termómetro rondará entre una mínima de 16 grados y una máxima de 25.