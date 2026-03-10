Alerta por tormentas y granizo sacude hoy martes a diez provincias: qué dice el preocupante informe
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó un nuevo aviso para este martes por tormentas fuertes y granizo en diversas zonas del país.
La nueva semana sigue mal clima en varias zonas del país, y por eso el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantenía una preocupante alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo, que alcanza este martes a zonas de diferentes regiones del país.
De esta manera, el SMN lanzó una alerta amarilla que afectaba este martes 10 de marzo a zonas del centro y norte de la Argentina.
En concreto, el aviso por fuertes precipitaciones alcanzaba a zonas de las provincias de San Luis, Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero, La Rioja, Tucumán, Salta, Jujuy, Formosa y Chaco.
Qué dice el alerta por tormentas
De acuerdo con el informe del organismo, el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 60 km/h.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual.
Las recomendaciones del SMN:
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Cómo sigue el clima en el AMBA
La semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se mantiene con buenas condiciones del clima y temperaturas agradables, con el calor en retirada, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, según el informe del organismo, para la continuidad se espera por un martes que tendría todavía cielo parcialmente nublado; mientras que el termómetro rondará entre una mínima de 16 grados y una máxima de 25.
