Partidos de AFA sin Pack Fútbol: cómo descargar e instalar LPF Play, la app gratis que lanzó Chiqui Tapia
La AFA presentó su nueva plataforma de streaming. El tutorial paso a paso para acceder al servicio desde el celular y los impresionantes números de audiencia.
La conducción de AFA resentó formalmente su nueva plataforma digital gratuita. Durante un evento oficial con personalidades del deporte, el presidente de la entidad, Chiqui Tapia, aseguró que esta herramienta marca "un antes y un después" en la historia y destacó que el objetivo principal es lograr "que el fútbol vuelva a ser de los clubes".
El proyecto busca federalizar las transmisiones y dar visibilidad a las categorías del ascenso e inferiores que habitualmente no tienen lugar en la pantalla de la televisión tradicional.
GUÍA PRÁCTICA | Cómo descargar e instalar la aplicación LPF Play paso a paso
Para comenzar a ver los partidos en vivo sin costo, los usuarios deben seguir este sencillo procedimiento desde sus dispositivos móviles:
Ingreso a la tienda: Abrir la tienda oficial de aplicaciones del teléfono celular (disponible tanto para sistemas operativos móviles Android como iOS).
Búsqueda: Escribir el nombre oficial de la plataforma en la barra de búsqueda principal.
Descarga: Presionar el botón de "Instalar" o "Descargar" y esperar a que el proceso finalice de manera automática en el dispositivo.
Registro: Al abrir la aplicación por primera vez, el sistema solicitará la creación de un usuario gratuito utilizando una dirección de correo electrónico y una contraseña.
Acceso: Una vez iniciada la sesión, ya se puede navegar por el menú principal, elegir la categoría y seleccionar el partido en vivo o el contenido a la carta deseado.
Los impresionantes números del nuevo sistema de la AFA
IMPORTANTE: ¿Vuelve Fútbol para Todos con Chiqui Tapia? Cuándo se podrá ver la Liga Profesional de Fútbol por LPF Play
A tan solo tres semanas de su puesta en marcha, la plataforma oficial ya registró estadísticas que superaron ampliamente las expectativas de los dirigentes. El balance inicial arrojó los siguientes datos récord:
Audiencia global: Se conectaron 455.000 usuarios únicos desde más de 150 países diferentes.
Tiempo de pantalla: Se acumularon 3,3 millones de visualizaciones de videos (de las cuales el 90% correspondió a partidos en vivo) y se consumieron un total de 863.000 horas de contenido. En promedio, cada persona pasó 1 hora y 54 minutos dentro de la aplicación.
Despliegue técnico: Se transmitieron 175 partidos en vivo, alcanzando un pico de 14 encuentros en un solo día y logrando sostener hasta 11 juegos transmitidos en simultáneo sin cortes técnicos.
Protagonistas: Las cámaras mostraron a 101 equipos distintos, televisaron a 1.517 futbolistas y transmitieron en vivo 353 goles.
Actualmente, el sistema transmite todos los encuentros correspondientes a la Primera Nacional, la Primera B, la Primera C, el Torneo Proyección, los partidos del Seleccionado Nacional Femenino y el campeonato de Futsal.
Desde la dirigencia confirmaron que, próximamente, el catálogo se ampliará con la incorporación de los torneos del Federal A, la Liga Profesional Femenina y el Torneo Amateur.
