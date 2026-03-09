AFA presentó LPF Play: qué partidos se podrán ver gratis en la plataforma

Qué partidos serán transmitidos en vivo por LPF Play

"Se vieron en más de 150 países, se transmitieron 175 partidos en vivo, 101 transmisiones. 353 goles transmitidos, 1517 jugadores transmitidos. Primera Nacional, Primera C, Proyección, la Selección Femenina, y el Federal A que lo vamos a transmitir, como lo prometimos", dijo Tapia en la presentación.

De esta manera, según detalló Miguel Rubio, encargado de prensa de la AFA, en diálogo con Cadena 3, el plan de despliegue será escalonado:

Fase 1: Primera Nacional.

Primera Nacional. Fase 2: B Metropolitana y Primera C.

B Metropolitana y Primera C. Fase 3: Torneo Federal, Futsal y fútbol juvenil.

Qué va a pasar con las transmisiones de la Primera División

A pesar de las expectativas generadas por declaraciones previas de dirigentes como Emeterio Farías —tesorero de la Liga Cordobesa— sobre la posibilidad de ver todo el fútbol de forma gratuita, la realidad técnica es distinta.

Debido a que la AFA mantiene contratos vigentes con TNT Sports y ESPN hasta 2030, los partidos de la Liga Profesional (Primera) seguirán sujetos a los acuerdos de derechos de televisión actuales.