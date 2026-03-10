Los cuatro ex San Lorenzo que juegan en Boca y podrían aplicar la Ley del Ex en La Bombonera

El otro nombre es Adam Bareiro, también paraguayo, quien se convirtió en el más reciente en sumarse a esta lista. El delantero, con fuerte vínculo con San Lorenzo —incluso tiene tatuado un cuervo en referencia al club— llegó procedente de Fortaleza. El atacante jugó tres encuentros desde su arribo al Xeneize y ya convirtió dos goles, por lo que aparece como uno de los futbolistas con mayores chances de cumplir la Ley del Ex en el clásico de este miércoles en La Bombonera.