Los cuatro ex San Lorenzo que juegan en Boca y podrían aplicar la Ley del Ex en La Bombonera
Boca recibe a San Lorenzo y cuatro futbolistas con pasado en el Ciclón integran el plantel xeneize. Quiénes son y cómo llegan al clásico.
Boca y San Lorenzo volverán a enfrentarse este miércoles en La Bombonera desde las 19.45 y el duelo tendrá un condimento especial. Cuatro jugadores del plantel xeneize tienen pasado en el Ciclón y podrían cumplir la denominada Ley del Ex en un nuevo clásico del fútbol argentino.
El jugador que más tiempo lleva en el Xeneize tras su paso por San Lorenzo es Agustín Martegani. El volante llegó al club de la Ribera en julio de 2024 a cambio de cerca de 2.500.000 euros. Desde su arribo, sin embargo, tuvo poca continuidad: disputó 13 partidos y lleva más de un año sin sumar minutos con el equipo. Incluso, en varias ocasiones ni siquiera integra la lista de convocados para el banco de suplentes. Durante el último mercado de pases estuvo cerca de salir, con Newell’s y Libertad interesados, aunque ninguna negociación prosperó.
Otro de los nombres es Malcolm Braida, quien llegó por pedido expreso de Miguel Ángel Russo en la previa del Mundial de Clubes. El lateral izquierdo arribó desde el Cuervo por una cifra cercana a 1.600.000 euros. El lateral disputó apenas nueve encuentros desde su llegada al Xeneize y dos de ellos fueron justamente en el Mundial de Clubes. En lo que va del año solo jugó un partido: fue ante Gimnasia de Chivilcoy en Salta por la Copa Argentina.
Los refuerzos recientes con pasado azulgrana
En el último mercado de pases se sumaron otros dos futbolistas con pasado en el conjunto de Boedo. Uno de ellos fue el paraguayo Ángel Romero, quien llegó libre desde Corinthians, tres años después del paso de su hermano Óscar por el club. Desde su llegada a Boca, el delantero disputó cinco partidos y todavía no participó directamente en goles.
El otro nombre es Adam Bareiro, también paraguayo, quien se convirtió en el más reciente en sumarse a esta lista. El delantero, con fuerte vínculo con San Lorenzo —incluso tiene tatuado un cuervo en referencia al club— llegó procedente de Fortaleza. El atacante jugó tres encuentros desde su arribo al Xeneize y ya convirtió dos goles, por lo que aparece como uno de los futbolistas con mayores chances de cumplir la Ley del Ex en el clásico de este miércoles en La Bombonera.
